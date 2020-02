Aftonbladet och TV4 gör ”Big brother”-samarbete

Lanserar ”Big brother inifrån”

avAftonbladet

Publicerad: 07 februari 2020 kl. 19.43

Aftonbladet nöje storsatsar på ”Big brother”.

I samband med att realityserien har nypremiär på TV4 lanseras det exklusiva formatet ”Big brother inifrån”.

– Den här satsningen ger våra läsare och tittare tillgång till ett exklusivt material och tack vare ett samarbete med ”Big brother”-redaktionen kan vi erbjuda en unik rapportering inifrån produktionen, säger Lotta Folcker, redaktionschef på Aftonbladet Labs.

Fansen kommer att få en extra närgången rapportering från den nya säsongen av ”Big brother”.

I samband med premiären lanserar Aftonbladet i samarbete med TV4 ”Big brother inifrån”, en satsning på bevakningen kring ”Big brother” med reportern Alex Hartelius spetsen.

– Vi vet av erfarenhet att vår yngre publik är väldigt intresserade av den typ av profiler som skapas i huset och dramatiken som utspelar sig där. För den som är en riktig BB-nörd kommer allt specialmaterial också att finnas tillgängligt på ”Big brother inifrån” på Aftonbladet, säger Lotta Folcker.

Gynning och Rosing gjorde succé

Alex Hartelius kommer att ha en exklusiv insyn i produktionen under hela säsongen.

– Det är roligt att det finns ett stort intresse för ”Big brother”. Aftonbladets digitala räckvidd gör att programmet når ännu fler tittare och läsare, säger Mia Lindqvist, programchef på TV4.

”Big brother” visades i Sverige första gången 2000. I programmet får tittare följa en grupp människor som är inlåst i ett hus helt utan kontakt med omvärlden. Genom åren har kända profiler som Carolina Gynning, Kitty Jutbring och Linda Thelenius (då Rosing) startat sina karriärer i huset.

Direktsänds dygnet runt

”Big brother” kommer att synas på TV4 Play, Sjuan, C More och Aftonbladet och har premiär den tionde februari klockan 20.00. Dagliga sammanfattningar visas tisdag till söndag på Sjuan, TV4 Play och C More klockan 19.00. Veckofinalerna visas måndagar klockan 21.00.

C More direktsänder ”Big brother” dygnet runt.

LÄS OCKSÅ ”Big Brother” tillbaka i svensk tv – så görs programmet om

LÄS OCKSÅ Carolina Gynning: ”Big brother räddade mig”

LÄS OCKSÅ PLUS Så gick det sen för ”Big brother”-profilerna

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 07 februari 2020 kl. 19.43