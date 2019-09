Kevin Hart + FÖLJ

Stjärnkomikern Kevin Hart förd till sjukhus efter bilolycka

Uppges vara allvarligt skadad

avKlas Widestrand

1 september 2019 21:55

Den världskände amerikanske komikern Kevin Hart vårdas på sjukhus efter att ha varit med om en bilolycka, rapporterar TMZ.

Enligt uppgift till sajten ska han ha blivit allvarligt skadad.

Olyckan inträffade i Malibu Hills i Los Angeles runt klockan 12 på söndagen svensk tid.

Enligt TMZ ska Kevin Hart ha skadats allvarligt i ryggen.

Förutom Hart färdades ytterligare två personer i bilen.



1 av 2 | Foto: AP Kevin Hart

Köpte bilen till sig själv

Även föraren, en man, ska ha fått allvarliga skador medan den tredje personen, en kvinna, klarade sig utan fysiska skador.

Komikern ska efter olyckan ha lyckats ta sig ur bilen och sedan blivit upplockad och förd till sitt hem av sin säkerhetspersonal.

Men kort därpå fördes han till sjukhus för vård.

Bilen som Kevin Hart och hans sällskap färdades i köpte han så sent som i juli till sig själv i 40-årspresent.

Föraren ska inte ha varit alkoholpåverkad.

Stora filmroller

Kevin Hart är en av världens största stand up-komiker och har varit på flera arenaturnéer runtom i världen.

Senast 2018 besökte han Sverige med sin turné ”Irresponsible Tour”, då han bland annat gästade Globen.

Han är även skådespelare och har varit med i ett stort antal filmer, däribland ”Jumanji: Welcome to the jungle”, som gick upp på bio 2017.

LÄS OCKSÅ Kevin Hart ska ha utpressats – av nära vännen: ”Saknar ord”

LÄS OCKSÅ Bekräftat: Ingen värd på Oscarsgalan

LÄS OCKSÅ PLUS Kan bli en bra gala – med eller utan värd

1 september 2019 21:55