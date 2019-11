Miss Li krossade med hjälp av död stjärna

+++

”You are the beginning” (Carola)

Första tanken är nej. Nej. Ska Carola göra en låt av The Soundtrack Of Our Lives? Ska hon dessutom göra ett av deras storverk? Har både hon och TV4 tappat topplocket? Men efter lite pust, stön och gråt kör hon en gospelcountry-version där hon tar i så mycket att Danny Saucedo får massera baksidan av hennes lår efteråt. Klart godkänt.

+++

”När löven faller” (Ebbot Lundberg)

Inte riktigt samma underhållningsnivå som när Ebbot gjorde Ken Rings ”Allan Ballan”. Men vad är väl det? Däremot var delar av ”När löven faller” det närmaste vi antagligen kommer att få höra The Soundtrack Of Lives igen, det fantastiska och nedlagda rockbandet från Göteborg. Med lite fantasi kunde man i alla fall föreställa sig att de stod bakom Ebbot i rutan.

++

”Oslagbara!” (Magnus Uggla)

”Ugglifierad”. Ett ord som passar allt Magnus Uggla rör vid. Utan Uggla skulle säsongen ha varit flera kilo lättare, men hur lyckliga och energiska tolkningar han än gör känns det som att Magnus uppträder på autopilot.

++

”Jenny vill du ha mig” (Niklas Strömstedt)

Kom lite från ingenstans. Niklas satte sig vid ett piano och en liten stråkorkester trampade in i salongen och vi fick äntligen höra honom sjunga EMD. ”Äntligen”. Varför fick då just Strömstedt köra två låtar och inte en? Det är lite oklart.

+++

”Sånt är livet” (Danny Saucedo)

Vid sidan av Miss Li, och när Petter står över, är Danny Saucedos tolkningar det enda som tyder på att avsnittet verkligen sänds 2019 och inte 1989. Hans covers blir dock sällan lika färgstarka som hans stil och skjortor.

+++

”Det lyckliga slutet” (Niklas Strömstedt)

Niklas känns mer hemma i rollen som rockartist i Miss Lis ”Det lyckliga slutet” än som barpianist som översätter pojkbandstexter till svenska.

++++

”Kaffe och en cigarett” (Miss Li)

Bara att hon lyfter Olle Ljungströms undanskymda klassiker är i sig årets höjdpunkt i ”Så mycket bättre”. Miss Li gör det dessutom med kraft, inlevelse och stora Florence And The Machine-känslor. Ett litet ”håll käften”-framträdande.