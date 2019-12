Inte bara tittarna rasar när TV4 svartnar

”Bonde söker fru” tappade nära halv miljon tittare

avAndreas Hansson , Felix Blom , Natalie Demirian

12 december 2019 14:09

Nedsläckningen av TV4 har inte bara fått tittarna att rasa.

Det gör även tittarsiffrorna – ”Bonde söker fru” tappade nära en halv miljon tittare i går.

– Det var förväntat, säger Fredrik Arefalk, kanalchef TV4 och C More Film och serier.

TV4:s tittarfavoriter drabbas hårt av bråket mellan kanalen och Com Hem.

Siffror från branschmätarföretaget MMS visar tydliga tapp sedan kanalerna försvann för en tredjedel av befolkningen.

Under gårdagskvällen sändes näst sista avsnittet av succén ”Bonde söker fru”, som under årets säsong snittat på 1 126 000 tittare per avsnitt och som förra veckan bänkade över 1,2 miljoner tittare. Under onsdagens avsnitt störtdök plötsligt tittarsiffran till 875 000. Näst sista avsnittet förra året drog 1 343 000 tittare, nära en halv miljon fler.

Under gårdagen korades även vinnaren i finalavsnittet av ”Hela Sverige bakar”, som under säsongen lockat i snitt 694 364 tittare och förra veckan drog 871 000 lockade på onsdagskvällen endast 614 000 tittare, 225 000 tittare, eller en ungefärlig fjärdedel färre tittare än förra året.

– Det var ett förväntat tapp linjärt, men vi kan samtidigt konstatera att vår digitala konsumtion i TV4 Play ökade markant på bland annat ”Nyhetsmorgon” och ”Bonde söker fru”, säger Fredrik Arefalk, kanalchef TV4 och C More Film och serier.

Tittarsiffror för "Bonde söker fru" 2019 25 september: 1 083 000

2 oktober: 912 000

9 oktober: 1 096 000

16 oktober: 1 130 000

23 oktober: 1 202 000

30 oktober: 1 144 000

6 november: 1 120 000

13 november: 1 211 000

20 november: 1 160 000

27 november: 1 116 000

4 december: 1 216 000

11 december: 875 000

Tittarsiffror för "Hela Sverige bakar" 2019 25 september: 673 000

2 oktober: 576 000

9 oktober: 626 000

16 oktober: 615 000

23 oktober: 647 000

30 oktober: 675 000

6 november: 696 000

13 november: 753 000

20 november: 762 000

27 november: 744 000

4 december: 871 000

11 december: 614 000

