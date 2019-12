TV4

Så ser du TV4 trots Com Hem-släckningen

Ilska efter nya tv-bråket

avAndreas Hansson , Linn Elmervik

11 december 2019 07:35

TV4 har släckts i en tredjedel av Sveriges hushåll.

Men kanalen är inte utom räckhåll för Com Hem-kunder.

TV4 ingår i det fria marknätet, finns att se gratis på TV4 Play och går att se på C More kostnadsfritt i två veckor.

På tisdagskvällen försvann TV4 och dess systerkanaler i kanalutbudet för samtliga Com Hem-kunder i Sverige. Bakgrunden är det upptrappade bråket mellan Telia/TV4 och Tele2/Com Hem och nedsläckningen har orsakat upprörda känslor hos tittare.

Men vad alla Com Hem-kunder kanske inte känner till är att TV4 inte är utom räckhåll under tvisten. Kanalen ingår i det fria marknätet och för att se den krävs inget programkort. Däremot behövs en digital-tv-mottagare men alltså inget programkort om du tittar på tv via en vanlig antenn. En antennkabel ska vara kopplad mellan digitalboxen och tv:n, och sedan kan du behöva göra en kanalsökning, kolla i manualen för din tv hur du gör det. Se mer info om Com Hem och support för grundutbudet här.

Enkelt via Apple TV eller Chromecast

TV4:s innehåll finns också att se gratis på TV4 Play och kanalerna går att se på C More kostnadsfritt i två veckor. Dessa går att se via tv:ns smart-tv-funktion, där appar kan laddas ner eller webbläsaren kan användas, eller om man kopplar till Apple TV till sin tv. Via Google Chromecast kan du också strömma TV4 play från dator, mobil eller läsplatta.

Com Hem ersätter tills vidare kanalerna med ett annat utbud. TV4 ersätts med National Geographic, Sjuan med Paramount Network och TV12 med History Channel.

Ingen överenskommelse

Com Hem informerade sina tittare om nedsläckningen på tisdagen.

”Tyvärr har de påbörjade samtalen ännu inte resulterat i en överenskommelse om de rättigheter våra kunder efterfrågar. Detta innebär att vi tvingas släcka kanalerna i kväll kl. 23:59 den 10 december” skrev bolaget i ett pressmeddelande.

Någon lösning på bråket verkar inte vara inom räckhåll. Under tisdagskvällen träffade Tele 2:s vd Anders Nilsson Telias tillförordnade vd, Christian Luiga, och Casten Almqvist, affärsområdeschef för media på Telia och vd för TV4, för en första diskussion kring rättigheterna, men kom inte fram till något beslut.

LÄS OCKSÅ Raseri mot Com Hem efter TV4-släckningen

LÄS OCKSÅ Bekräftat: TV4-kanalerna släcks

LÄS OCKSÅ Bara timmar kvar – parterna inte överens

11 december 2019 07:35