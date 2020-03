Kritik mot artisterna i Coronakrisen – därför showar de ändå

Oro och ilska mot Wahlgren och Gardell · Så jobbar arrangören: ”Vi diskuterar 80–90 konserter just nu”

avRosanna Berg

Publicerad: 13 mars 2020 kl. 19.35

Uppdaterad: 13 mars 2020 kl. 19.57

Nöjesbranschen fortsätter att hantera coronakrisen.

Pernilla Wahlgrens show går som planerat i helgen – men bokas om i andra fall.

– Vi ägnar åtta timmar om dagen åt att diskutera det här, säger arrangören Michael Henriksson.

Pernilla Wahlgrens, 52, show ”Hybris” är ett av många evenemang som drabbats av coronaviruset framfart, Aftonbladet skrev i går om en liknande situation för Jonas Gardell.

Flera av Wahlgrens shower har flyttats fram, medan andra går som planerat. Det har väckt blandade reaktioner bland biljettinnehavarna på Instagram. I vissa fall tacksamhet över att föreställningar flyttats till i höst medan vissa uttrycker oro över att helgens föreställningar går som planerat.

”Vill göra det bästa av situationen”

”Tillsammans med Ola, Kim, Hanna & Måns gör jag allt vi kan för att inte lämna någon besviken, utan försöker på detta sätt med Regering och Folkhälsomyndigheternas beslut som grund göra det bästa av situationen!”, skriver Pernilla Wahlgren på sin Instagram.

Arrangören Lifeline som har flera stora shower just nu har fullt upp med att försöka lösa situationen.

– Det är 48 timmar sedan vi fick det här beskedet, det är över 80–90 konserter vi diskuterar just nu, säger Michael Henriksson på Lifeline.

Hur det kommer sig att vissa evenemang har skjutits upp, och vissa går ändå är dels på grund av brist på nya datum.

– Vi får inte till alla dagar på alla flyttar. Vi är inte ensamma om det här, det är tio bolag som har samma problem. Det är en bransch som har jättestora problem.

Foto: LOTTE FERNVALL Pernilla Wahlgren bokar om vissa shower av ”Hybris”.

”Pratar åtta timmar om dagen”

Han säger att de agerar precis på samma sätt som ”Så som i himmelen”, Dramaten och Norrlandsoperan, och att en hel bransch nu brottas med samma problem som dem.

Utbetalning av löner till hela produktionsteamet är en annan anledning till att de inte kan ställa in alla evenemang helt just nu. Men det är många andra faktorer som spelar in, menar han.

– Det är en kombination av massa. Vi ägnar åtta timmar om dagen åt att diskutera det här, säger Michael Henriksson.

Pernilla Wahlgrens show kommer att gå i helgen som planerat, men då med bortplockade sittplatser, en lösning som KD-ledaren Ebba Busch i går gick ut och kritiserade generellt.

”Ser fram mot att få möta Göteborgspubliken, & få ha KUL tillsammans! Ta hand om er alla därute & glöm inte att Tvätta händerna!”, avslutar hon Instagram-inlägget följt av röda hjärtan.

Aftonbladet har sökt Pernilla Wahlgren.

FAKTA Det här säger Konsumentverket Om ett evenemang ställs in på grund av corona och regeringsbeslutet så bör man kunna kräva en återbetalning av arrangören.



Om man däremot frivilligt avstår på grund av exempelvis oro kan man inte kräva pengarna tillbaka.



Det är bra att titta igenom avtalsvillkoren innan man bokar biljetter för att försäkra sig om att man inte går miste om några pengar om ett liknande läge skulle uppstå.



Biljetter kan vara bra att köpa biljetter med kreditkort, men det är ingen garanti. Det är mer än hjälp att få tillbaka pengar om man inte får sin rätt igenom. LÄS MER

