My Martens glädjebesked efter sjukdomsfallet: ”Storgråta av lättnad”

My Martens drabbades av en misstänkt hjärnblödning och man hittade också flera tumörer i hennes hals.

Men nu har ”Ensam mamma söker”-profilen fått ett positivt läkarbesked.

”Han bekräftade att det är en godartad tumör. Jag började såklart storgråta av lättnad”, skriver hon på Instagram.

My Martens, 34, hade under en lång tid upplevt att något var fel i hennes kropp och plötsligt en morgon fick hon också en kraftig smärta i huvudet. I maj fick hon mardrömsbeskedet att hon drabbats av en misstänkt stroke eller hjärnblödning och att man också hittade flera tumörer i hennes hals under röntgenundersökningen.

”Ett famlande i mörker mellan att känna mig stor och stark, varvat med liten och rädd”, skrev hon då i ett Instagraminlägg.

Men nu har det vänt.

”Börja andas igen”

I ett Instagraminlägg under midsommarafton som My Martens inleder med ”Delmål 1” skriver hon:

”HURRA!!! Min nya läkare ringde med glada besked. Han bekräftade att det är en godartad tumör. Jag började såklart storgråta av lättnad. Jag kan ärligt inte beskriva mina känslor med ord, att kunna börja andas igen. Slappna av tillfälligt och fira detta.”

helskärm My Martens.

Ska opereras

Men hon skriver att det också kommer att göras en efterbehandling.

”Jag har fått en tid redan nästa vecka då man fortsätter med att röntga annat område och undersöka nästa knöl som sitter på halsmandel. Nästa ut på schemat är att planera operation för att även skicka den på analys och biopsi inför fortsatt behandling! Även här behöver tålamodet kopplas på… Men det tar vi då.”

Hon avslutar inlägget med att tacka sina följare för omtanken och önska alla en glad midsommar.