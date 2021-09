Så skriver världspressen om Abbas nya låtar

I går släpptes de två första låtarna i Abbas nya album. Nu hyllas musiken i medier runt om i världen.

BBC flyttade till och med sin nyhetssändning för att spela första singeln.

”En kunnig bit låtskrivning från två av popmusikens mästare”, skriver BBC.

Abba är tillbaka efter nästan 40 år. De två första låtarna ”I Still Have Faith In You” och ”Dont’ Shut Me Down” på albumet Voyage går att höra redan nu. Recensioner runt om i världen har börjat rulla in och de är nästan uteslutande positiva.

Den brittiska pressen har gjort en stor sak av Abbas återkomst och de flesta brittiska recensenter hyllar popgruppens nya musik.

BBC valde under torsdagskvällen att till och med flytta sin nyhetssändning kl 18 för att kunna spela låtarna. De skriver om låten Don’t Shut Me Down:

”Det är en kunnig bit låtskrivning från två av popmusikens mästare”

helskärm Daily Mirror.

helskärm Brittiska Metro.

The Guardian ger den första låten en 4/5 och den andra låten 5/5. De skriver:

”Ljudet av dessa röster tillsammans har alltid varit ett av de bästa som finns inom pop, de skapar en sound som är nästan omöjligt ljust men samtidigt skört och känsligt.”

Låtsläppet hyllas även i The Sun:

”Låtarna bockar av alla klassiska kännetecken för ABBA – en upplyftande popmelodi över melankoliska texter. Abba är tillbaka – mer underbara än någonsin.”

Starka betyg för de nya låtarna kommer även från de brittiska tidningarna The Daily Mail, The Independent och The Times. Samtliga sätter 4 av 5 på låtarna.

helskärm Daily record.

helskärm The Guardian.

Sågas i The Telegraph

Däremot finns det en brittisk tidning som går mot strömmen av hyllningar. I The Telegraph beskrivs Abbas låtsläpp som en ”blöt fyrverkeripjäs”.

Tidningens kritiker Neil McCormick skriver att låtarna varken lyckas vara ungdomligt moderna eller originella. Enligt honom kommer låtarna utan överraskningar och pop-glitter.

”Det är smart och professionellt men låter som resterna från en musical från West End, framförd av en grupp svenska pensionärer.”

Låtarna får 2 av 5 i The Telegraph.

Hyllas i Australien

I Australien där Abba historiskt alltid varit populära tyder recensionerna på att så fortfarande är fallet. The Sidney Morning Herald ger Abbas nya låtar 4 av 5 stjärnor:

”Abba påminner oss om att den riktiga konsten i musik finns i hantverkets mest grundläggande verktyg: En bra melodi och texter som sätter sig på huvudet. Men det betyder inte att Abbas musik saknar komplexitet. Den har alltid haft mycket av båda”, skriver tidningen.

helskärm Abbas årsmodell 2021

helskärm Omslaget till nya albumet ”Voyage”, som släpps 5 november.

