Raplegendaren Snoop Doggs mamma är död

”Tack gud för att du gav mig en ängel till mamma”

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Snoop Dogg.

Snoop Doggs mamma, Beverly Tate, har dött.

”Tack gud för att du gav mig en ängel till mamma”, skriver raplegendaren i ett hyllningsinlägg till mamman på Instagram.

Beverly Tate, mamma till Snoop Dogg, 50, har dött. Det bekräftas av raplegendaren på hans Instagram.

”Tack gud för att du gav mig en ängel till mamma. Tills vi möts igen”, skriver han under en bild på en leende Beverly.

Beverly Tate har varit sjuk under en längre tid och har sedan maj legat inlagt på sjukhus, rapporterar New York Posts kändissajt Page six.

Kända vännerna visar sitt stöd

Under söndagen trillade det in kondoleanser på Snoop Doggs Instagram från flera kända namn.

Bland annat skriver skådespelaren Dwayne ”The rock” Johnsson, 49:

”Jag är så ledsen broder. Vi skickar all vår Johnson-kärlek och styrka till dig och din familj.”

En annan kommentar kommer från Jackass-profilen Johnny Knoxville, 50:

”Kärlek till dig och din familj under denna tid.”

Vad Beverly Tate dog av är i nuläget okänt.

Publisert: Publicerad: 25 oktober 2021 kl. 21.32