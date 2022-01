117. Adele är en diva och fillers är en fluga?

SVT-profilen om hemliga ingreppen, stjärnornas hemliga operationer och penisförstoringar

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

Veckans avsnitt gästas av ingen mindre än talk of the town Erik Galli! Tillsammans med personen bakom SVT-serien Under Kniven diskuterar vi prick allt inom kategorin skönhetsingrepp. Funkar egentligen penis-inplantat, vad har influencers för ansvar, hur kommer Kylie Jenner åldras, går det att transplanera fett till brösten och VARFÖR skäms vi så mycket över att lägga oss under kniven?

Men oroa er inte kära lyssnare, om du endast kom hit för att uppdatera dig om veckans kioskvältare lyckades vi få med det också!! Adele har ställt in sina konserter 24 timmar innan premiären och Max förklarar varför. Dessutom har inga mindre än Priyanka Chopra och Nick Jonas fått barn! Kul eller konstigt? You be the judge!

04:00 Pinsamma festkommentarerna

09:20 Dramat bakom Adeles tårar

15:10 Stjärnornas hemliga ingrepp – expertens ord: ”Detta funkar inte”

20:10 SVT-profilen om sina ingrepp

39:00 ”Det är för lite koll på skönhetsingrepp”

40:30 Framtidens skönhetsingrepp

45:00 Selfiekameran eldar på operationerna

47:30 Manliga stjärnors operationer

54:20 Nya metoden för större penis

58:00 SVT-profilen: ”Vem hade inte skämts?”

