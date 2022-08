Per-Arne Åhlén om jakten på invasiva arter

Namn: Per-Arne Johan Åhlén.

Ålder: 50.

Bor: Yttre Hertsånger, Västerbotten.

Yrke: Biolog på Svenska Jägareförbundet.

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant.

check Snabbguide:

Skrytkvot

Skvallervärde

Känslostyrka

Humornivå

Åh fan-faktor

check Första meningen: – Det är mitt i natten.

check Sista meningen: – Stort tack för att ni orkade lyssna.