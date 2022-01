Mejla Magnus Sundholm

”Spiderman” visar att figuren är viktigare än skådisen inuti dräkten

Stjärnornas tid är förbi i Hollywood

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Ur Spiderman: no way home”.

HOLLYWOOD. Det fanns en tid när Hollywoodskådisar kunde garantera kassasuccéer.

I dag finns inga givna formler.

Det gör att allt fler röster höjs för att stjärnorna inte behövs.

Debatten har precis blossat upp här i USA.

Mycket har det att göra med den enorma framgång senaste Spiderman just nu skördar på världens biografer.

I förra veckan blev ”Spiderman: no way home” första film att under pandemin dra in mer än en miljard dollar – motsvarande 9,1 miljarder kronor.

Hollywoodagenterna vill föga överraskande ge en stor del av äran till huvudrollsinnehavarna Tom Holland och Zendaya, som är ett par både i filmen och i verkligheten.

Men det är att göra det för enkelt för sig.

Faktum är att nästan ingen i Hollywood längre har sån dragningskraft att han eller hon kan garantera välfyllda biosalar.

Pandemin verkar bara ha förstärkt den trenden

Annat var det i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet. Då borgade stjärnor som Arnold Schwarzenegger, Michelle Pfeiffer, Bruce Willis, Harrison Ford, Tom Hanks, Julia Roberts och Mel Gibson för att affären skulle gå ihop.

Men de tiderna är för länge sedan förbi.

Se bara på det senaste årets resultat från så kallade superstars som Ben Affleck, Jennifer Lawrence, Amy Adams och George Clooney.

Nu i höst kunde inte ens den vanligtvis populäre Will Smith få folk att gå och se honom i ”King Richard”. Samma sak med Matt Damon i ”The last duel”.

I stället är det superhjälte-spektaklen som står i centrum.

Så har det varit de senaste åren, men pandemin verkar bara ha förstärkt den trenden.

Hade det inte varit för senaste Spiderman hade också 2021 slutat i moll för biobranschen.

Då är det vi tittare som blir vinnare

Men att framgången skulle ha med två specifika huvudrollsinnehavare att göra är bara nys. Peter Parkers alias var en hit redan när den lågmälde Tobey Maguire spelade huvudrollen i tre filmer 2002-2007.

Efter det bars spindelkostymen av Andrew Garfield i två filmer, där han hade dåvarande flickvännen Emma Stone vid sin sida.

Ingen av dem har lyckats upprepa succén efter att de lämnat Marvels skapade universum. Alltså är det figuren och inte skådisen som är viktig.

För Hollywood som helhet behöver det inte vara negativt. Slipper man stjärngager på 20 miljoner dollar och mer går det att plöja ner de pengarna i filmen i stället.

Och då är det vi tittare som blir vinnare.

Veckans:

Ödeläggelse: Det är inte bara Hollywoodkarriären som tar stryk av de många sexanklagelserna mot Sex & the city-skådisen Chris Noth. Han uppges också ha gått miste om försäljningen av sitt tequilaföretag – en affär värd mer än 100 miljoner kronor.

Exodus: För första gången någonsin minskar Kaliforniens befolkning. Juli 2020 till juli 2021 visar på minus 173 000 personer. Myndigheterna förklarar tappat med coviddöd, färre födslar och minskad invandring.

Spinoff: ”Yellowstone” – Taylor Sheridans populära, moderna westernserien med Kevin Costner i huvudrollen - har gett upphov till ”1883”. Den nya serien som frontas av Tim McGraw och Sam Elliott utspelas innan ”Yellowstone” och får bra betyg av recensenterna.

Extraknäck: Dolly Parton har slagit sig ihop med bästsäljande författaren James Patterson. Tillsammans ska de ge ut en thriller om en sångerska i Nashville som försöker ligga steget före ”en brutal hemlighet hon desperat försöker dölja”. Boken är Partons första som författare.

Etta: Countrysångaren Morgan Wallen avslöjades som rasist när han under 2021 uttryckte sig nedsättande om svarta. Det har inte gått ut över karriären. Med ”Dangerous: the double album” hade 28-åringen det bäst säljande albumet förra året, före giganter som Kanye West, Adele och Drake.

Flopp: På pappret hade nyinspelningen av ”West side story” allt. En berömd regissör i Steven Spielberg, superskicklig ensemble och beröm från en näst intill enig kritikerkår. Ändå funkade inte filmmusikalen som kostade 100 miljoner dollar att göra men hittills bara spelat in 38 miljoner dollar.

Publisert: Publicerad: 11 januari 2022 kl. 06.40

LÄS VIDARE