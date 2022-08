Olivia Newton-John är död

”Grease”-ikonen blev 73 år

Publicerad: Mindre än 50 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

helskärm Olivia Newton John på Viña del Mar International Song Festival i Chile 2017.

Oliva Newton-John är död.

Hon blev 73 år.

”Du gjorde alla våra liv så mycket bättre”, skriver ”Grease”-kollegan John Travolta på Instagram.

Skådespelaren och sångerskan Olivia Newton-John är död, det skriver familjen på Instagram.

Hennes man, John Easterling, säger i ett uttalande att hon dog omgiven av familj och vänner.

Familjen uppger ingen dödsorsak men en källa till TMZ säger att hon efter en 30 år lång kamp mot bröstcancer till slut somnade in.

Spelade Sandy i ”Grease”

Olivia Newton-John är kanske mest känd för sin roll som Sandy i musikalen ”Grease” från 1978.

Rollen gjorde henne ikonisk genom låtar som ”You’re the one that I want”, ”Summer nights” och ”Hopelessly devoted to you”.

John Travolta, som spelade Danny i filmen, hyllar sin vän på Instagram.

”Min älskade Olivia, du gjorde alla vår liv så mycket bättre. Jag älskar dig så mycket. Vi ses igen och då kommer vi alla vara tillsammans på nytt. Jag var din från sekunden jag såg dig och är det för alltid. Din Danny, din John!”

Sålt 100 miljoner skivor

I början av 80-talet fick hon också stora hits med som soloartist ”Xanadu” och ”Physical”.

Olivia Newton-John har sålt omkring 100 miljoner skivor, vilket gör henne till en av bäst säljande artisterna någonsin.

Under sin karriär tog hon ta emot fyra Grammys och fick sammanlagt fem Billboard-ettor.

