Tony Dows fru ska ha felaktigt meddelat hans död

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

helskärm Tony Dow 2012.

På tisdagen meddelade Tony Dows fru att skådespelaren hade dött.

Men det visade sig inte stämma.

– Ja, han lever fortfarande, säger sonen till Fox News.

Tony Dow, 77, ska ha dött, meddelande media runt om i världen tidigare under tisdagen.

Men det visade sig inte stämma. Enligt ABC Los Angeles säger hans fru, Lauren Shulkind, att hon hade fel när hon meddelande hans död.

Nu bekräftar skådespelarens son att hans pappa fortfarande lever, skriver Fox News.

– Ja, han lever fortfarande, men under sina sista timmar, på hospice, säger sonen Christopher Dow till tidningen.

I ett Facebook-inlägg skrev Dows ledningsgrupp tidigare på dagen att Dow hade dött, men nu är inlägget borttaget.

Det ska ha varit Dows fru som gav den ”falska informationen” till sin ledningsgrupp, förklarar sonen.

Frun ska ha varit ”mycket upprörd” och ”trodde att hennes man var död”, skriver Fox News.

I maj tidigare i år meddelande Shulkind att hennes makes cancer hade återvänt - bara en månad efter att han firat sin 77-årsdag.

Tony Dow är mest känd för sin roll som Wally Cleaver i "Leave It to Beaver". Han har även varit med i "Star Trek: Deep Space Nine" och "Babylon 5".