Regissören Melvin Van Peebles död – blev 89 år

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Melvin Van Peebles med sonen Mario.

Regissören Melvin Van Peebles är död, det bekräftar hans familj i ett gemensamt uttalande.

Van Peebles blev 89 år gammal.

Den amerikanska skådespelaren, regissören och manusförfattaren Melvin Van Peebles är död. Enligt The Hollywood Reporter har familjen bekräftat hans bortgång i ett gemensamt uttalande.

”I en karriär som saknar motstycke och som kännetecknas av obeveklig innovation, gränslös nyfikenhet och andlig empati, satte Melvin Van Peebles en outplånlig prägel på det internationella kulturlandskapet genom sina filmer, romaner, pjäser och musik”, skriver familjen i uttalandet.

Dödsorsaken är ännu oklar.

helskärm Melvin Van Peebles 1971.

Melvin Van Peebles karriär

Melvin Van Peebles är känd för filmer som ”Watermelon Man” och ”Sweet Sweetback's Baadasssss Song”. Han skapade även flera Broadwaymusikaler och blev Tonynominerad för både ”As Serious as a Heart-Attack” och ”Don’t Play Us Cheap!”.

Många ansåg att han banade vägen för andra svarta filmskapare som Spike Lee och John Singleton. Filmen ”Sweet Sweetback's Baadasssss Song” från 1971 var också en av de första filmerna där svarta skådespelare gestaltade hjältar och fick spela huvudroller.

Melvin Van Peebles familj skriver i uttalandet att hans verk nu fortsätter vara viktiga för omvärlden och att de hoppas att hans filmer kan leva vidare.

