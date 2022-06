Nu inleds rättegången mot Kevin Spacey

Åtalas för fyra fall av övergrepp mot tre män

Publicerad: I dag 07.47 Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

helskärm Skådespelaren Kevin Spacey har tidigare sagt att han kommer att infinna sig frivilligt i domstolen i Storbritannien för att försvara sig mot de övergreppsanklagelser som riktats mot honom. Arkivbild.

Rättegången mot skådespelaren Kevin Spacey inleds i Storbritannien på torsdag. Han är åtalad för fyra fall av övergrepp mot tre män.

Kevin Spacey väntas infinna sig i brittisk domstol på torsdag för att försvara sig mot åtalet gällande sexuella övergrepp som väcktes mot honom i maj, rapporterar Hollywood reporter.

Anklagelserna mot den 62-årige Spacey handlar om fyra fall av sexuella övergrepp mot tre män som ska ha skett mellan åren 2005–2013 i London och grevskapet Gloucestershire. Under 2019 förhördes Spacey av Scotland Yard om olika sexuella övergrepp mot män i Storbritannien.

helskärm Kevin Spacey.

Den tvåfaldigt Oscarsbelönade amerikanske skådespelaren anklagades för flera sexuella övergrepp efter 2017 och metoo-rörelsens början, men flera av de tidigare åtalen i USA mot honom har lagts ned.

Anklagelserna ledde till att han fick sparken från den framgångsrika Netflixserien ”House of cards” och att regissören Ridley Scott klippte bort och ersatte hans scen i filmen ”All the money in the world” med en annan skådespelare.