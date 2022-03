Skavlan och Molin leder ”Hela Sverige skramlar”

Aftonbladet sänder insamlingskonserten

helskärm Emma Molin och Fredrik Skavlan. Pressbild.

Fredrik Skavlan och Emma Molin leder insamlingskonserten ”Hela Sverige skramlar” den 2 april – där intäkterna går till Ukraina.

Totalt är det 24 artister, bland andra Veronica Maggio, Per Gessle och Ola Salo, som spelar under kvällen.

Galan sänds i sin helhet i flera tv-kanaler och i radio.

För Fredrik Skavlan är det första programledarjobbet sedan pratshowen ”Skavlan” lades ned.

”Jag hade en biljett till Wembley 1985, då den första 'Live aid'-konserten gick av stapeln. Det var första gången jag förstod vilken samlande kraft musik kan ha, även i en kris”, säger han i ett pressmeddelande.

Biljettintäkterna från”Hela Sverige skramlar” går oavkortat till Internationella Röda korset, Proliska, UN Women, Fight for Right, Civil Rights Defenders och The Media Initiative for Human Rights.

Sändningen går att se i SVT 1, TV4 Play, Viaplay, Discovery, Sveriges Radio P4 och på Aftonbladet och Expressen.

