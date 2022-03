”Let’s dance” 2022 – chatta och tyck till om premiären

helskärm Gustav Mandelmann i publiken.

Cha cha, american smooth, samba, quickstep – eller en tango.

Premiären av ”Let’s dance” bjuder på kändisar i olika typer av danspositioner. Aftonbladets reporter Calle Ageman är på plats och chattar under tävlingen!

helskärm Lisa Ajax poäng: 9.

helskärm Petra Mede i öppningsnumret.

helskärm Eric Saade återskapade sin ”Manboy”-dusch.

helskärm Jurymedlemmarna Dermot Clemenger, Ann Wilson och Tony Irving.

1. Lisa Ajax & Tobias Bader

Dans: Cha Cha

Låt: Lose my mind

Artist: Myra Granberg

2. Marie Mandelmann & Jonathan Näslund

Dans: American smooth

Låt: Come fly with me

Artist: Michael Bublé

3. Markus Granseth & Cecilia Ehrling Danermark

Dans: Quickstep

Låt: Walking on sunshine

Artist: Katrina and the Waves

4. Dr Mouna Esmaeilzadeh & Tobias Wallin

Dans: Quickstep

Låt: Candyman

Artist: Christina Aguilera

5. Aron Anderson & Jasmin Takàcs

Dans: Cha Cha

Låt: Shivers

Artist: Ed Sheeran

6. Mia Parnevik & Tobias Karlsson

Dans: Samba

Låt: The Rhythm of the night

Artist: DeBarge

7. Filip Dikmen & Linn Hegdal

Dans: American smooth

Låt: Save your tears

Artist: Ariana Grande

8. Cecilia Von der Esch & Hugo Gustafsson

Dans: Tango

Låt: Nån annan nu

Artist: Molly Sandén

9. Henrik Fexeus & Malin Watson

Dans: Tango

Låt: A sky full of tears

Artist: Coldplay

10. Eric Saade & Katja Lujan Engelholm

Dans: Samba

Låt: Get Lucky

Artist: Daft Punk

helskärm Programledarna David Lindgren och Petra Mede.

helskärm Gruppbild på alla deltagare. Bakre raden; dansaren Tobias Wallin, läkaren Mouna Esmaeilzadeh, dansare Malin Watson, författaren Henrik Fexeus. Främre raden; Skådespelaren Cecilia von der Esch, dansaren Hugo Gustafsson, dansaren Linn Hegdal, äventyraren Aron Andersson, komikern Filip Dikmen, dansaren Jasmine Takacs, artisten Erik Saade, dansaren Katja Lujan Engelholm, tv-personligheten Mia Parnevik, dansaren Tobias Karlsson, dansaren Cecilia Ehrling, programledaren Markus Granseth, artisten Lisa Ajax, lantbrukaren Marie Mandelmann, dansaren Jonathan Näslund.

