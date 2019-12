Ska något lag kunna stoppa ”Jossar”?

avJan-Olov Andersson

Publicerad: 20 december 2019 kl. 20:59

Cecilia Hagen och Jonatan Unge, mor och son, imponerade stort i första gruppfinalen i SVT:s ”På spåret”.

Och fick ändå stryk.

Ska något lag kunna stoppa ”Jossar”?











1 av 4 | Foto: SVT Johar Bendjelloul och Josefin Johansson.

Det lag som redan första säsongen de var med döptes till ”Jossar” av programledaren Kristian Luuk är, som bekant, Johar Bendjelloul och Josefin Johansson. Duon vann hela tävlingen för två säsonger sedan, i rena utklassningsstilen. Och blev knappt utslagna i semifinalen året efter, för att Bendjelloul var lite för triggerhappy och chansade bort laget på tio poäng i ett av resmålen.

En av gruppfinalens motståndare, Jonatan Unge, har i en intervju kallat resmålens ledtrådar på tio poäng för ”långsökt dravel”.

Johar Bendjelloul är hur som helst väldigt bra på att snabbt hamna rätt i tankarna när Kristian Luuk frågar vart-är-vi-på-väg? Han var och nosade på rätt svar på tio poäng på två av resmålen, Åmål och S:t Petersburg. Nu väntade han att dra tills åtta respektive sex poäng, för att vara säker.

Vad som också imponerade var lagens svar på delfrågorna. Full pott, tre poäng, på sex av nio frågor. Och ingen nolla för något av lagen.

”Jossar” kopplade greppet genom att när de för en gångs skull låg under med några poäng, få chansen att välja mellan Vem där? och Retur, där det gäller att hitta rätt årtal. De valde årtalsfrågan, Bendjelloul kom ihåg vilket år Ronald Reagan utsattes för ett attentat och vände då på ställningen.

Så bra var lagen:

+++++

Johar Bendjelloul/Josefin Johansson. Han har varit programledare i Sveriges Radio och Sveriges Television. Jobbar numera som profilerad skribent på Dagens Nyheter. Hon är komiker, sångerska, skådespelerska och programledare och har hörts i många program i Sveriges Radio. Hans lite allvarligare framtoning och hennes medvetet flamsiga uppträdande fungerar utmärkt ihop. Kompletterar också varandra väldigt bra kunskapsmässigt. Vann på mycket starka 44 poäng. Därför högsta betyg.

⁠ ++++

Cecilia Hagen/Jonatan Unge. Mor och son. Hon är mångårig Expressen-skribent. Har tävlat framgångsrikt tidigare i ”På spåret”. Har både vunnit och varit i final ett par gånger. Han har utsetts till Sveriges bästa stå upp-komiker. Också känd via radion och poddar. Förlorade trots starka 40 poäng.

Så bra var musiken:

⁠ +

Lada och Svenska Grammofonstudion, med pianisten Lada Egolaeva som kapellmästare. Hade den här gången Thomas Stenström vid sångmikrofonen. Han är mest känd för hitlåten ”Slå mig hårt i ansiktet” från 2014.

Han gjorde inget spännande av Foreigners powerballad ”I want to know what love is”. Helt hopplös att tolka är förstås den alltid karismatiske Thåström. Och ”Karenina” lät i Stenströms version mest som en väldigt mesig karaokeversion.

Över huvud taget när det gäller musiken från de tre första programmen den här säsongen, är det bara Nina Perssons och Sarah Klangs duett man minns.

Några andra notiser:

Meningsutbyte man minns: Kristian Luuk frågar Hur funkar den här mor och son-grejen, tycker ni?

– Bättre än utanför buren, tycker jag, säger Cecilia.

– Vi har ofta en bättre relation om folk stirrar på oss, säger Jonatan.

Kul arkivklipp: Retur-frågan inleddes med ett klipp från när Paul Weller, stjärnan i brittiska rockgruppen The Jam, intervjuades i SVT:s ”Måndagsbörsen” från 1981. Det var då programledaren inför en något perplex sångare sa: In Swedish jam is sylt.

