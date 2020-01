Musikern Bo Winberg har dött

Publicerad: 03 januari 2020 kl. 12:59

Uppdaterad: 03 januari 2020 kl. 13:52

Gitarristen och sångaren Bo Winberg har dött.

Hans familj meddelade under fredagen att han somnat in under natten som gått.

Mest känd är Winberg för att vara en av grundarna till bandet ”The Spotnicks”.



Det legendariska bandet ”The Spotnicks” bildades 1961 av dåvarande ”The Frazers” som spelat ihop sen ett par år tidigare.

”The Spotnicks” ses som ett av världens största instrumentala gitarrgrupper under 60-talet. Och var ett av de allra första svenska band att skörda enorma framgångar utomlands. Främst i Japan.

Bo Winberg blev 80 år.

