Rolf Lassgård berättar om nya succéfilmen

För drygt tio år sedan gjorde Rolf Lassgård succé på teaterscenen som sjåpigt fruntimmer i musikalen ”Hairspray”.

I filmen ”Min pappa Marianne” spelar han prästen Lasse som 60 år gammal kommer ut som kvinna.

– Jag hade stor nytta av min gamla högklacksträning. Men nu skulle vi inte gå åt samma håll som i ”Hairspray”. Det var på skoj, det här är mer på dödligt allvar, säger han.

Inte så att ”Min pappa Marianne”, premiär i fredags och ny etta på Biotoppen, är en mörk film. Tvärtom. Och genom hela Rolf Lassgårds karriär löper projekt där historier med svärta och allvar har berättats på ett underhållande sätt. Från genombrottet i ”Min store tjocke far” (1992) till sådant som ”Jägarna”, flera Colin Nutley-filmer, ”Efter bröllopet”, ”En man som heter Ove” och många fler.

– Mitt mål är att publiken ska bli gripen och både få gråta och skratta, som Rolf har sagt.

Förlagan till Mårten Klingbergs film är Ester Roxbergs bok ”Min pappa Ann-Christine” som kom för sex år sedan. Där berättade hon om sina känslor inför att hennes far, 60-årige prästen Åke, efter ett långt äktenskap, bestämde sig för att komma ut som kvinna.

Foto: NORDISK FILM Hedda Stiernstedt och Rolf Lassgård i ”Min pappa Marianne”.

”Startade med en långlunch i Skåne”

I filmen har namnen ändrats, då den mer är inspirerad av än följer boken exakt. Dottern (Hedda Stiernstedt) heter Hanna, pappan (Lassgård) är Lasse och så småningom Marianne. Mamman Eva spelas i filmen av Lena Endre.

– Ann-Christine och jag startade den här resan med en långlunch i Skåne. Efter att hon hade sett den i stort sett färdiga filmen, var jag i Skåne och gjorde om det. Jag var självklart nervös, men hon verkade nöjd, berättar Rolf Lassgård.

– På djupet, var jag inte så insatt när det gäller skillnaden mellan transsexuell och transvestit. Nu vet jag det. Jag har läst böcker och sett en del tv-dokumentärer. En av de första hette ”Hockey och höga klackar”, om en man som kommer ut uppe i Skellefteå. Hockeyn hookade mig, trots att det var fel lag hon höll på (Lassgård är en välkänd Brynäs-supporter).

– Fast det viktiga för mig var egentligen vad Ann-Christine sa. Och som hon har sagt, hon är inte heller expert på det här, hon är bara expert på sig själv.

Foto: PONTUS ORRE Rolf Lassgård hade nytta av musikalrollen i ”Hairspray” inför nya filmen.

Hade nytta av musikalrollen i ”Hairspray”

När det var dags för inspelning av filmen i Alingsås, beställde Rolf Lassgård en pedikyr. Och han lånade kvinnokläder och -skor och hade på hotellrummet.

– Där kom leken in. Jag spelade musik och rörde mig till det, det gällde att hitta rätt nivåer och balans.

Han hade nytta av att ha spelat Edna Turnblad under ett helt år på Chinateatern i musikalen ”Hairspray” för tio år sedan, även om det där handlade om betydligt större gester, för att från scenen nå ut till en publik på över tusen personer.

– Med Edna var det ett problem när jag sedan skulle spela kriminalpsykolog i tv-serien ”Den fördömde”. Vissa gester och rörelser, med händerna och med knät, satt kvar och stack igenom ibland.

Filmar för tysk långfilm

Just nu skulle Rolf Lassgård egentligen ha varit på Dramaten. Gjort en pjäs med Eirik Stubø, regissören som fick sluta som teaterchef. Rolf vill inte säga vilken pjäs det var. Han har redan spelat in danska tv-serien ”Utredningen”, där han och Pernilla August spelar föräldrarna till Kim Wall (1987-2017), journalisten som mördades ombord på en ubåt.

– Not aloud to talk about. Vi har blivit tillsagda om det, säger han.

Just nu filmar han i och kring Berlin, i tyska långfilmen ”Schachnovelle”, efter Stefan Zweigs (1881-1942) sista roman ”Schack”. Och sedan väntar en andra säsong av ”Jägarna”, som tv-serie.

– Det var ganska lustfyllt att göra första omgången, så jag är taggad igen.

Foto: PONTUS ORRE Rolf Lassgård och Hedda Stiernstedt.

