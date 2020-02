Skådespelarens ex-flickvän mördad

Kändisterapeuten blev 39 år

Publicerad: 17 februari 2020 kl. 07.49

Amie Harwick blev 39 år.

Skådespelaren Drew Careys före detta fästmö har hittats mördad.

Polis ryckte ut till Amie Harwicks hem i Hollywood där de hittade henne nedanför en balkong.

En tidigare pojkvän har gripits misstänkt för mord.

Polis skickades till Amie Harwicks hem i Hollywood Hills i lördags morse efter att grannar hört en kvinna skrika, skriver TMZ. Där hittade de henne svårt skadad på marken nedanför en balkong tre våningar upp.

Hon fördes till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda. Nu har Harwicks före detta pojkvän Gareth Pursehouse, 41, gripits misstänkt för mord.

Amie Harwick hade tidigare uttryckt att hon var rädd för ex-pojkvännen och fick nyligen ett besöksförbud utfärdat mot honom. Besöksförbudet upphörde att gälla för bara två veckor sedan.

Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN Drew Carey och Amie Harwick var förlovade 2018.

Enligt polisen fanns det tecken på att Pursehouse hade brutit sig in i Harwicks hem och attackerat henne.

Amie Harwick var tidigare förlovad med skådespelaren och komikern Drew Carey, 61. Paret träffades 2017 och förlovade sig i början av 2018. De separerade drygt ett år senare.

Harwick var terapeut med inriktning på relationer och medverkade 2015 i dokumentären ”Addicted to sexting”. 2014 släppte hon boken ”The new sex bible for women”. Hon blev 39 år.

