Stjärnmagikern utreds för sexuella övergrepp

Trollkarlen David Blaine anklagas för våldtäkt

avAlex Hartelius

NÖJE 1 april 2019 18:28

Modellen Natasha Prince har tidigare anklagat magikern David Blaine för våldtäkt.

Nu vittnar två nya kvinnor om att han förgripit sig på dem.

Det skriver bland annat The daily beast.

The daily beast skriver att polisen fått in uppgifter från två kvinnor de senaste veckorna som påstår att magikern David Blaine, 45, förgripit sig på dem.

Han utreds just nu av polisen i New York för minst två fall av sexuella övergrepp. En av kvinnorna, som i dag är 45 år, hävdar att Blaine förgrep sig på henne i hans lägenhet på Manhattan 1998.

Den brittiska modellen Natasha Prince har tidigare anklagat magikern för våldtäkt. Enligt Natasha Prince ska händelsen ha ägt rum 2004, då hon var 21 år, i en privatbostad i Londonstadsdelen Chelsea, men anmäldes först den 17 november 2016.

I en intervju med The daily beast berättar hon att Blaine bjöd med henne på ett cocktailparty och att hon där förmodligen drogades.

– Vid något tillfälle låg jag på sängen med ansiktet neråt och han var bakom mig. Jag tror jag vaknade eftersom ingen hade gjort sånt mot mig förut. Jag minns att jag flöt omkring, att jag var stum. Jag gick in och ut ur medvetandet, sa hon då.



1 av 2 | Foto: ADAM BUTLER / AP David Blaine.

Hoppade av modellkarriären

Hon berättar vidare att händelsen plågat henne så till den grad att hon hoppade av modellkarriären när hon bara var 24 år gammal.

– Jag blev inte den 30-åriga modell jag hade hoppats bli. Jag hade gjort mig ett namn, jobbat mycket hårt, rest, hoppat av skolan, lämnat familjen och mitt mysiga liv. Men efter att det hände ville jag inte gå ut, jag vill inte gå på auditions. Jag fick inget jobb för jag blev osäker.

Att det tog 13 år innan hon anmälde händelsen säger hon berodde på att hon inte förstod att det handlade om en våldtäkt.

– Jag trodde att det var mitt fel. Jag såg det inte som våldtäkt. I mitt huvud var man nykter om man våldtogs. ( ) Därför skyllde jag det inträffade på mig själv.

Scotland yard friade honom i september förra året från misstankarna om sexuella övergrepp.

David Blaine har gjort flera olika stunts under sin magikerkarriär. Bland annat har han begravt sig själv i is och låst in sig själv i en glaslåda i 44 dagar.

Blaine har hela tiden nekat till anklagelserna.

LÄS OCKSÅ Världsberömd magiker anklagas för våldtäkt

LÄS OCKSÅ Klyftigt, David Blaine

LÄS OCKSÅ - En duva flög ut i publiken och gjorde sitt behov på en herre