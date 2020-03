The Mamas kan vara helt chanslösa i ESC

1. ”Michelangelo” (mellanakt, Tomas Ledin & Björn Skifs)

Vet inte hur många unga tittare som SVT värvade med Hall Of Fame-kavalkaden under Andra chansen i Eskilstuna. Men det var säsongens höjdpunkt. Efter att Björn Skifs ställde skåpet, matsalsbordet och String-hyllan i ”Michelangelo” blev finalprogrammet mest ett pliktskyldigt extranummer.

2. The Mamas (årets vinnare)

De vann med en poäng. En. Tacka rösterna och gospelbreaket mot slutet av ”Move” för det. Man kan säga mycket om Melodifestivalen 2020, men den segermarginalen kommer inte hända igen på länge.

3. De två tomma fågelburarna (rekvisita)

Två tomma fågelburar stod ett tag under flygeln. Två. Inte en. Enormt viktigt. Den pretentiösa inramningen av Albin Johnséns bidrag ”Livet börjar nu” var årets roligaste hjärnsläpp. Mer sånt, tack.

4. ”Crying rivers” (låt, Faith Kakembo)

Årets vackraste ballad i tävlingen gick inte till final. Den här tävlingen upphör aldrig, aldrig, aldrig att vara ett mentalt Skara sommarland.

5. ”The wall of sex” (danskonst)

Dansarna i Anna Bergendahls nummer fick snabbt ett passande namn i bubblan. Ögonblicket när Annas riddare hoppar in i numret var den snyggaste effekten i år. Det borde väljas in i Melodifestivalens Hall Of Fame.

6. Sean Banan (mellanakt)

Hade bara 30 sekunder på sig. Han är kanske inte kung. Men i det här sammanhanget är han definitivt king.

7. Thorsten Flinck (diskad stjärna)

Årets största skräll var tyvärr löjeväckande. Att Thorsten diskades var inte direkt det nyktraste beslutet som SVT har tagit.

8. Linnea Henriksson (programledare)

Programledarna hade inte mycket att jobba med i år, men Linnea glänste mest under det gråa uppdraget.

9. ”Carpool karaoke” (bidrag, Nanne Grönvall)

Nannes knäppa rattfnatt blev en liten världshändelse när den brittiska programledaren bakom bilkaraoke, James Corden, uppmärksammande låten och bjöd in henne till sitt koncept. Corden och en Eddie Meduza i högklackat i samma bil? Vad kan gå fel?

10. Renen (Jon Henrik Fjällgrens kompis)

Fjolårets största stjärna var djupt saknad i år.