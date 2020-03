David Lindgren gör John Travolta-rollen i musikalen ”Saturday night fever”

av Jan-Olov Andersson

Publicerad: 03 mars 2020 kl. 19.45

Foto: PONTUS HÖÖK David Lindgren gör John Travoltas roll när ”Saturday night fever” sätts upp på Chinateatern i Stockholm.

Filmen är en klassiker. Nu blir ”Saturday night fever” musikal på Chinateatern i Stockholm.

I John Travoltas roll: David Lindgren.

– Det måste vara sista chansen för mig att spela i den ålderskategorin, säger han.

Filmen om Tony Manero, 19-åringen som är kung på dansgolvet på New York-förortens diskotek på helgerna, kom 1977. John Travolta var då 23 år och förvandlades över en natt till superstjärna. David Lindgren är 37 år.

– Det är det som är härligt med teatern, man kan fejka. Det går ofta bättre på en scen än vad det gör i en film, säger David.

Vad är ditt förhållande till filmen?

– Jag såg den först som barn. När jag blev lite äldre älskade jag den, ”Grease”, ”Girls just wanna have fun” och sådana filmer. Om jag ser mig själv på låg- och mellanstadiet, då var jag nog lite kung på dansgolvet (skratt). Travolta är sjukt bra i filmen och som musikalartist har han alltid varit en stor inspiration.

Foto: BERTIL S-SON ÅBERG / TT NYHETSBYRÅN John Travolta i Stockholm 1983.

– Jag lyssnade supermycket på Bee Gees musik. Det är ju bara hits. Skillnaden är att i filmen sjunger de i falsett, i musikalen är det nedtaget till bröstklang.

Både i filmen och musikalen är det flera kvinnor som kämpar om Tony Maneros känslor. En av dem, Stephanie, spelas av Davids fru Kristina Lindgren.

– Vi har gjort några musikaler tillsammans, men det är första gången vi är ett kärlekspar, första gången vi pussar varandra på scenen. Jag vet det finns par i branschen som inte kan jobba ihop, men vi har alltid tyckt om det, att dela glädjen i att spela mot varandra.

Skiljer sig musikalen i övrigt mycket från filmen?

– Vi får se, vi diskuterar det för fullt, det är ju 1970-tal, allt har inte åldrats lika bra som musiken, vi jobbar om manus för att få kvinnorollerna lite starkare.

Foto: AXEL ÖBERG David Lindgren, Samuel Fröler och Suzanne Reuter.

Hur blir det att få Samuel Fröler och Suzanne Reuter som föräldrar?

– Helt overkligt. Självförtroendet på sång- och dansfronten är rätt bra. Men att skådespela mot dem, det blir både en utmaning och väldigt utvecklande.

Samuel Fröler, som i höst tar tjänstledigt från Stockhlms Stadsteater, säger:

– Filmen var fine. Diskotek var inte min kopp te, men jag gillade musiken. Min farsa är ingen dominerande roll. Om jag ska sjunga någon låt, går det säkert bra med lite honungsvatten och övning.

Suzanne Reuter var mer av en discotjej.

– Mina föräldrar hade hotell på Mallorca, så jag jobbade där på somrarna och hängde på disco alla kvällar efter jobbet, eller inte hängde – jag dansade, säger hon i ett pressmeddelande.

Det finns bara en sak David Lindgren tycker är lite tråkigt med den kommande föreställningen, med premiär 17 september.

– Min mamma, som gick bort i fjol, var helt kär i Samuel Fröler i ”Skärgårdsdoktorn”. Så min första tanke var: Tänk om hon hade fått se honom spela min pappa, det hade hon gillat.

Foto: PONTUS HÖÖK David Lindgren.

Filmen hade premiär 1977. Manus byggde på en artikel om förortskulturen i New York Magazine. Journalisten Nik Cohn erkände tjugo år senare att artikeln var påhittad. Medan John Travolta och regissören John Badham sedan fick strålande karriärer, försvann kvinnliga stjärnan Karen Lynn Gorney från rampljuset. Och allra störst framgångar fick Bee Gees som gjorde musiken. Låtar som ”Stayin' alive”, ”How deep is your love”, ”Night fever” och ”More than a woman” gjorde filmmusiken till ett av alla tiders bäst säljande album.

Musikalen hade premiär i West End i London 1998 och på Broadway i New York ett år senare. Har tidigare spelats i Stockholm 2005-2006 med Andreas Lundstedt i huvudrollen. Övriga medverkande var bland annat Markoolio, Johannes Brost och Hanna Lindblad.

Nu blir det premiär på Chinateatern 17 september. Förutom David Lindgren medverkar bland annat Kristina Lindgren, Lovisa Bengtsson, Samuel Fröler, Suzanne Reuter, Robert Rydberg och Andreas Lundstedt, den här gången som dj Monty. Anders Albien regisserar.

