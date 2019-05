Ellen DeGeneres + FÖLJ

Ellen DeGeneres anklagar sin styvfar för sexuella övergrepp

avAlex Hartelius

NÖJE 28 maj 2019 16:06

I tonåren utsattes Ellen DeGeneres för sexuella övergrepp av sin styvfar.

Det berättar hon i David Lettermans Netflixprogram ”My next guest needs no introduction”.

– När jag ser människor tala ut så blir jag arg när folk inte tror på offren. Vi hittar inte bara på, säger hon.

I David Lettermans nya netflixprogram ”My Next Guest Needs No Introduction”, berättar den amerikanska komikern och talkshow-värden Ellen DeGeneres att hon i tonåren utsattes för sexuella övergrepp av sin dåvarande styvfar.

Enligt Ellen DeGeneres började övergreppen med att han tog på hennes bröst för att leta efter cancerknölar. Till en början insåg hon inte allvaret eftersom hennes mamma tidigare haft bröstcancer.

– När hon var bortrest berättade han för mig att han känt en knöl i hennes bröst och därför behövde känna på mina, säger Ellen DeGeneres i programmet enligt Entertainment tonight.

”Borde skyddat mig själv”

Hon berättar vidare att styvpappan vid upprepade tillfällen ska ha försökt att förgripa sig på henne och av rädsla för att göra sin mamma ledsen valde hon att inte berätta om händelserna.

– Jag skulle aldrig ha försökt att skydda henne. Jag borde ha skyddat mig själv i stället och det tog några år innan jag äntligen berättade.

– Och då trodde hon inte på mig och de fortsatte att vara tillsammans i över 18 år. Till slut lämnade hon honom eftersom han hela tiden ändrade sin berättelse.

Foto: ZUMAPRESS.COM / MEGA / TT NYHETSBYRÅN Ellen DeGeneres.

Tv-profilen hoppas nu att hennes berättelse ska få fler att tala ut om sina upplevelser av sexuella övergrepp.

– När jag ser människor tala ut så blir jag arg när folk inte tror på offren. Vi hittar inte bara på. Jag gillar män, men det är så många män som kommer undan med så mycket.

Ellen DeGeneres väljer att inte namnge sin dåvarande styvfar i intervjun.

Förlorade sin pappa förra året

Förra året berättade tv-profilen att den senaste tiden varit turbulent. I sitt program ”The Ellen DeGeneres show” avslöjade hon att hennes pappa dött och att han betytt mycket för henne.

– Han var en väldigt snäll man, en väldigt accepterande man. Det fanns inte ett spår av fördömande i hans kropp, säger hon.

– Han blev 92 år, han fick ett långt och bra liv, och han levde precis så som han ville, säger en rörd Ellen DeGeneres i programmet.

