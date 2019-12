Stellan Skarsgård nominerad till en Golden Globe

FILM:

Bästa dramafilm

1917 (DreamWorks Pictures / Reliance Entertainment / New Republic Pictures Neal Street Productions / Mogambo; Universal Pictures)

THE IRISHMAN (Netflix / Tribeca Productions / Sikelia Productions / Winkler Films; Netflix)

JOKER (Warner Bros. Pictures / Village Roadshow Pictures / Joint Effort;Warner Bros. Pictures)

MARRIAGE STORY (Netflix / HeyDay Films; Netflix)

THE TWO POPES (Netflix / Rideback; Netflix

Kvinnlig huvudroll – drama

CYNTHIA ERIVO HARRIET

SCARLETT JOHANSSON MARRIAGE STORY

SAOIRSE RONAN LITTLE WOMEN

CHARLIZE THERON BOMBSHELL

RENÉE ZELLWEGER JUDY

Manlig huvudroll – drama

CHRISTIAN BALE FORD V FERRARI

ANTONIO BANDERAS PAIN AND GLORY

ADAM DRIVER MARRIAGE STORY

JOAQUIN PHOENIX JOKER

JONATHAN PRYCE THE TWO POPES

Bästa film – musikal eller komedi

DOLEMITE IS MY NAME ( Netflix /Davis Entertainment Company)

JOJO RABBIT (Defender Films / Piki Films / Fox Searchlight Pictures / TSG Entertainment; Fox Searchlight Pictures)

KNIVES OUT (MRC, T-Street; Lionsgate)

ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD (Columbia Pictures; Sony Pictures Releasing)

ROCKETMAN (Paramount Pictures; Paramount Pictures)

Kvinnlig huvudroll – musikal eller komedi

ANA DE ARMAS KNIVES OUT

AWKWAFINA THE FAREWELL

CATE BLANCHETT WHERE'D YOU GO, BERNADETTE

BEANIE FELDSTEIN BOOKSMART

EMMA THOMPSON LATE NIGHT

Manlig huvudroll – musikal eller komedi

DANIEL CRAIG KNIVES OUT

ROMAN GRIFFIN DAVIS JOJO RABBIT

LEONARDO DICAPRIO ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD

TARON EGERTON ROCKETMAN

EDDIE MURPHY DOLEMITE IS MY NAME

Bästa animerade film

FROZEN 2 (Walt Disney Animation Studios; Walt Disney Studios Motion Pictures)

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD (DreamWorks Animation; Universal Pictures)

THE LION KING ( Walt Disney Pictures; Walt Disney Studios Motion Pictures)

MISSING LINK (LAIKA / Annapurna Pictures; United Artists Releasing)

TOY STORY 4 (Pixar Animation Studios; Walt Disney Studios Motion Pictures)

Bästa icke engelskspråkiga film

THE FAREWELL (USA) ( Big Beach / Kindred Spirit / Ray Production / Depth of Field / Seesaw; A24 )

LES MISÉRABLES (FRANCE) ( SRAB Films / Rectangle Productions / Lyly Films; Amazon Studios )

PAIN AND GLORY (SPAIN) ( El Primer Deseo / El Deseo; Sony Pictures Classics )

PARASITE (SOUTH KOREA) (Barunson E&A; NEON )

PORTRAIT OF A LADY ON FIRE (FRANCE) (Lilies Films; NEON)

Kvinnlig biroll

KATHY BATES RICHARD JEWELL

ANNETTE BENING THE REPORT

LAURA DERN MARRIAGE STORY

JENNIFER LOPEZ HUSTLERS

MARGOT ROBBIE BOMBSHELL

Manlig biroll

TOM HANKS A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD

ANTHONY HOPKINS THE TWO POPES

AL PACINO THE IRISHMAN

JOE PESCI THE IRISHMAN

BRAD PITT ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD

Bästa regi

BONG JOON HO PARASITE

SAM MENDES 1917

TODD PHILLIPS JOKER

MARTIN SCORSESE THE IRISHMAN

QUENTIN TARANTINO ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD

Bästa manus

NOAH BAUMBACH MARRIAGE STORY

BONG JOON HO, HAN JIN WON PARASITE

ANTHONY MCCARTEN THE TWO POPES

QUENTIN TARANTINO ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD

STEVEN ZAILLIAN THE IRISHMAN

Musik

ALEXANDRE DESPLAT LITTLE WOMEN

HILDUR GUÖNADÓTTIR JOKER

RANDY NEWMAN MARRIAGE STORY

THOMAS NEWMAN 1917

DANIEL PEMBERTON MOTHERLESS BROOKLYN

Bästa låt

“BEAUTIFUL GHOSTS” — CATS Music by: Andrew Lloyd Webber, Taylor Swift Lyrics by: Andrew Lloyd Webber, Taylor Swift

“I'M GONNA LOVE ME AGAIN” — ROCKETMAN Music by: Elton John Lyrics by: Bernie Taupin

“INTO THE UNKNOWN” — FROZEN 2 Music by: Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez Lyrics by: Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez

“SPIRIT” — THE LION KING Music by: Timothy McKenzie, Ilya Salmanzadeh, Beyoncé Lyrics by: Timothy McKenzie, Ilya Salmanzadeh, Beyoncé

“STAND UP” — HARRIET Music by: Joshuah Brian Campbell, Cynthia Erivo Lyrics by: Joshuah Brian Campbell, Cynthia Erivo

TV:

Bästa dramaserie

BIG LITTLE LIES -HBO (HBO / Blossom Films / Hello Sunshine /David E. Kelley Productions / Crazyrose)

THE CROWN -NETFLIX (Left Bank Pictures / Sony Pictures Television)

KILLING EVE- BBC AMERICA ( Sid Gentle Films Ltd.)

THE MORNING SHOW (APPLE TV+Apple )

SUCCESSION -HBO (HBO Entertainment / Project Zeus /Hyperobject Industries / Gary Sanchez Productions)

Kvinnlig huvudroll – dramaserie

JENNIFER ANISTON THE MORNING SHOW

OLIVIA COLMAN THE CROWN

JODIE COMER KILLING EVE

NICOLE KIDMAN BIG LITTLE LIES

REESE WITHERSPOON THE MORNING SHOW

Manlig huvudroll – dramaserie

BRIAN COX SUCCESSION

KIT HARINGTON GAME OF THRONES

RAMI MALEK MR. ROBOT

TOBIAS MENZIES THE CROWN

BILLY PORTER POSE

Bästa tv-serie – musikal eller komedi

BARRY HBO (HBO Entertainment / Alec Berg / Hanarply )

FLEABAG PRIME VIDEO ( All3Media International Limited / Amazon Studios)

THE KOMINSKY METHOD NETFLIX ( Warner Bros. Television )

THE MARVELOUS MRS. MAISEL PRIME VIDEO (Amazon Studios )

THE POLITICIAN NETFLIX ( Fox 21 Television Studios )

Kvinnlig huvudroll – musikal eller komedi

CHRISTINA APPLEGATE DEAD TO ME

RACHEL BROSNAHAN THE MARVELOUS MRS. MAISEL

KIRSTEN DUNST ON BECOMING A GOD IN CENTRAL FLORIDA

NATASHA LYONNE RUSSIAN DOLL

PHOEBE WALLER-BRIDGE FLEABAG

Manlig huvudroll – musikal eller komedi

MICHAEL DOUGLAS THE KOMINSKY METHOD

BILL HADER BARRY

BEN PLATT THE POLITICIAN

PAUL RUDD LIVING WITH YOURSELF

RAMY YOUSSEF RAMY

Bästa miniserie eller tv-film

CATCH-22 HULU Hulu / Paramount Television / Anonymous Content / Smokehouse Pictures

CHERNOBYL HBO HBO Miniseries / SKY / Sister Pictures / The Mighty Mint / Word Games

FOSSE/VERDON FX NETWORKS Fox 21 Television Studios / FX Productions

THE LOUDEST VOICE SHOWTIME SHOWTIME Presents / A Blumhouse Television Production / A Showtime Production

UNBELIEVABLE NETFLIX CBS Television Studios

Kvinnlig huvudroll i miniserie eller tv-film

KAITLYN DEVER UNBELIEVABLE

JOEY KING THE ACT

HELEN MIRREN CATHERINE THE GREAT

MERRITT WEVER UNBELIEVABLE

MICHELLE WILLIAMS FOSSE/VERDON

Manlig huvudroll i miniserie eller tv-film

CHRISTOPHER ABBOTT CATCH-22

SACHA BARON COHEN THE SPY

RUSSELL CROWE THE LOUDEST VOICE

JARED HARRIS CHERNOBYL

SAM ROCKWELL FOSSE/VERDON

Kvinnlig biroll i tv-serie, miniserie eller tv-film

PATRICIA ARQUETTE THE ACT

HELENA BONHAM CARTER THE CROWN

TONI COLLETTE UNBELIEVABLE

MERYL STREEP BIG LITTLE LIES

EMILY WATSON CHERNOBYL

Manlig biroll i tv-serie, miniserie eller tv-film

ALAN ARKIN THE KOMINSKY METHOD

KIERAN CULKIN SUCCESSION

ANDREW SCOTT FLEABAG

STELLAN SKARSGÅRD CHERNOBYL

HENRY WINKLER BARRY