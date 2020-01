Aftonbladet Plus sänder Bafta-galan 2020

avRasmus Karlsson

Aftonbladet Plus sänder Bafta-galan den 2 februari.

Plus-kunderna kommer kunna ta del av alla snackisar, stjärnglans och alla vinnare.

– Aftonbladets läsare kan som vanligt följa de stora galasnackisarna hos oss, i år dyker vi in ännu djupare in i Bafta Awards, den brittiska Oscarsgalan, med prominenta världsstjärnor på plats, säger Andreas Hansson, nöjeschef på Aftonbladet.

På söndag är det dags. 73:e Bafta-galan, alltså British Academy Film Awards, går av stapeln. Filmfesten äger rum på Royal Albert Hall i London och i år är värden pratshowvärden Graham Norton, 56.

Aftonbladet plus kommer, exklusivt för Sverige, att sända galan och alla plus-kunder får ta del av glammet, de hetaste snackisarna, vinnarna och de bästa tacktalen.

– Det blir en glittrande afton där våra experter guidar genom de största händelserna och snackisarna, och som med Bafta behagligt nog inte börjar mitt i natten som Oscarsgalan, utan alldeles lagom vid 21:45, säger Andreas Hansson, nöjeschef på Aftonbladet.

Sändningen startar 21.45 med en kvarts studio-uppsnack. Där kommer Jan-Olov Andersson och Sandra Wejbro guida tittarna.

– Gå in på sajten på söndag och avsluta veckan med gala och glamour. Bafta Awards har alltid varit en väldigt populär tv-händelse för britterna med enorm mediabevakning,. Det känns verkligen kul att för första gången kunna bjuda våra plus-användare på detta, säger Pontus Carlgren, utvecklingschef på Aftonbladet Plus.

Galan håller sedan på mellan 22.00-24.00. Under hela kvällen kommer man att kunna chatta med oss på Aftonbladet.

Bästa film

1917

The Irishman

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Parasit

Bästa brittiska film

1917

Bait

For Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

The Two Popes

Bästa icke-engelskspråkiga film

The Farewell

For Sama

Smärta och ära

Parasit

Porträtt av en kvinna i brand

Bästa dokumentär

American Factory

Apollo 11

Diego Maradona

For Sama

The Great Hack

Bästa animerade film

Frost II

Klaus

Fåret Shaun: Farmageddon

Toy Story 4

Bästa regi

1917 – Sam Mendes

The Irishman – Martin Scorsese

Joker - Todd Phillips

Once Upon a Time in Hollywood – Quentin Tarantino

Parasit – Bong Joon-ho

Bästa originalmanus

Booksmart - Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman

Knives Out – Rian Johnson

Marriage Story – Noah Baumbach

Once Upon a Time in Hollywood – Quentin Tarantino

Parasit – Han Jin Won, Bong Joon-ho

Bästa manus på annan förlaga

The Irishman – Steven Zaillian

Jojo Rabbit – Taika Waititi

Joker – Todd Phillips, Scott Silver

Unga kvinnor – Greta Gerwig

The Two Popes – Anthony Mccarten

Bästa kvinnliga huvudroll

Jessie Buckley – Wild Rose

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan – Unga kvinnor

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy

Bästa manliga huvudroll

Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver – Marriage Story

Taron Egerton – Rocketman

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – The Two Popes

Bästa kvinnliga biroll

Laura Dern – Marriage Story

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Unga kvinnor

Margot Robbie – Bombshell

Margot Robbie – Once Upon a Time in Hollywood

Best manliga biroll

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins – The Two Popes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood

Bästa filmmusik

1917

Jojo Rabbit

Joker

Unga kvinnor

Star Wars: The Rise of Skywalker

Bästa casting

Joker

Marriage Story

Once Upon a Time in Hollywood

The Personal History of David Copperfield

The Two Popes

Bästa foto

1917

The Irishman

Joker

Le Mans ’66

The Lighthouse

Bästa klippning

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Le Mans ’66

Once Upon a Time in Hollywood

Bästa produktionsdesign

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Bästa kostymdesign

The Irishman

Jojo Rabbit

Judy

Unga kvinnor

Once Upon a Time in Hollywood

Bästa makeup & hår

1917

Bombshell

Joker

Judy

Rocketman

Bästa ljud

1917

Joker

Le Mans ’66

Rocketman

Star Wars: The Rise of Skywalker

Bästa specialeffekter

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

Lejonkungen

Star Wars: the Rise of Skywalker