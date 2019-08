Peter Murphy + FÖLJ

Peter Murphy från Bauhaus drabbad av hjärtinfarkt

avNils Lolk

NÖJE 15 augusti 2019 00:27

Peter Murphy, känd från bandet Bauhaus, drabbades igår av en hjärtinfarkt innan en spelning, uppger tidningen Pitchfork.

Han vårdas nu på sjukhus i New York.

”Vi är alla otroligt ledsna över de här nyheterna”, skriver klubben där han skulle spelat.

Rockstjärnan och sångaren Peter Murphy, 62, drabbades under tisdagen av en hjärtinfarkt. Nu tvingas han ställa in sin kommande spelning i New York på musikklubben Le Poisson Rouge, där artister som Jimi Hendrix och Miles Davis spelat.

”Peters framförande och närvaro över dessa tolv senaste dagarna har varit orolig. Både på och av scenen. Vi önskar honom en snabb och fullskalig återhämtning och ser fram emot hans återkomst“, skriver klubben i ett uttalande.

Stjärnan skulle ha uppträtt under flera datum på i staden, men nu ställs resten av alla hans spelningar i New York in och flyttas fram på obestämd framtid.

Även Murphys familj uttalade sig om händelsen som drabbat rockstjärnan.

”Vi skulle vilja tacka alla fans för deras omåttligt stora stöd och hopp om att Peter kommer att äntra scenen igen med ett helt och återställt hjärta, starkare än någonsin.”









1 av 3 | Foto: Splash News Peter Murphy i Bauhaus.

Spelningen i Sverige

Under förra året uppstod det en hel del kalabalik under och efter Bauhaus spelning på Nalen i Stockholm. Utan förvarning började Peter Murphy kasta flaskor mot publiken, där en träffades och fick föras till sjukhus. Konserten avbröts efter utspelet från Murphy, som trots uppmaningen från personalen på Nalen, stannade kvar och började tjafsa.

Peter Murphy och bandet Bauhaus är sedan dess portade från Nalen.

LÄS OCKSÅ Rockstjärna utkastad från Nalen – efter kaosscener

LÄS OCKSÅ Police investigate Bauhaus singer Peter Murphy, 61, after bottle attack from stage sends fan to hospital

15 augusti 2019 00:27