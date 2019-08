Benny Andersson + FÖLJ

ABBA-avatarer kan turnera 2021

Benny Andersson i stor intervju

avJens Peterson

NÖJE 2 augusti 2019 13:51

Benny Andersson turnerar med sin orkester. På sommarens konserter spelas sex ABBA-låter och 47 andra. Mycket av Benny Anderssons arbetstid är återbesök i de gamla sångerna.

Nu förbereds en kommande turné. Där uppträder digitala kopior som ska se ut som Agneta, Frida, Björn och Benny gjorde 1979.

– Avatarprojektet tar nästan all tid. Om det blir av blir det premiär 2021, säger Benny Andersson.

Turnén med Benny Anderssons orkester är den första på tre år. Fyra timmar med bandets originella musikblandning.

Hur har du valt repertoar?

– Jag utgick från hur det var för tre år sedan. Det kändes bra. Vi har bytt ut några dragspelslåtar, repat in de nyinspelade. Plus ett par gamla ABBA-låtar.

Hur tänker du när du väljer vilka ABBA-låtar ni spelar?

– Jag tänker att vi inte ska spela dom mest kända utan sådant som nästan ingen hört.

För det är knappast de du tycker är bäst?

- Nej, men det ska vara kul att spela låtarna och det är det också. Speciellt på slutet med ”Why did it have to be me” och ”On and on and on”. Även ”Lovers (live a little longer)”. Jag vet inte om folk ens vet att det är en ABBA-låt.

En annan bortglömd ABBA-låt är rockiga ”Hey hey Helen” från 1975. Som BAO inte spelar. När amerikanska tidningen Rolling Stone utsåg de 25 bästa ABBA-låtarna i höstas satte de ”Hey hey Helen” som nummer 6.

– Va!!?

(paus)

- Det säger mycket om Rolling Stone. Björn och jag var inne i en period när vi försökte göra mer rock'n'roll. Dum idé. Det märkte vi rätt snabbt. Vi återgick snabbt till att göra pop.

Rolling Stone hyllar den tidigt feministiska sångtexten och noterar att Kiss snodde riffet i ”Hey hey Helen” till sin ”Calling Dr Love”.

- Jaså? Varsågod. Det är även en feministisk sväng i ”Lovers (live a little longer)”. Det tycker jag är intressant.

Att era 40 år gamla sånger känns rätt i vår tid.

- Ja, ”He's your brother” som vi spelar nu känns också relevant i dag.

Finns det några ABBA-låtar du inte skulle spela?

- För att dom är mossiga? Jag tänker inte så mycket på texterna när jag väljer utan om låten är kul att spela med BAO.

De första åren turnerade BAO i mindre folkparker.

- Ja, och det gick men vi kom fram till att det inte går när det kommer så mycket publik. Det blir väldigt trångt. Därför tar vi med oss en egen dansbana. Första idén var att ta med även chokladhjul och pilkastning och sälja varmkorv och åka som ett helt tivoli men det blev för bökigt. Så nu har vi med dansbana och kulörta lyktor.

Du har fyllt 70 år. Arbetar du mindre än förr?

- Nej, jag arbetar lika mycket. Lika regelbundet. Jag har alltid försökt ta bort sommaren från arbetsbordet och bo på landet då. Man kan ändå göra saker på distans om det behövs.











1 av 4 | Foto: LASSE ALLARD Benny Andersson turnerar i sommar-Sverige.



Vad gillar du att göra när du inte jobbar?

- Helst ingenting. Jag är bra på det.

Inte ens läsa?

- Jo, jag läser och hasar omkring. Jag åker och handlar mat varje dag. Och lagar mat.

Du tycker matlagning är kul?

- Ja, det blir nästan varje dag. Det är speciellt kul när man gör något man inte brukar. Jag börjar bli lite lat. Jag är nere på en tio-tolv rätter som jag gör i cykler. Då behöver man inte tänka när man handlar. Men ibland gör jag något som jag inte gjort.

Vad var det senaste du blev nyfiken på och lagade?

- Som jag inte gjort? Paprika fylld med köttfärs och med massa ovanliga kryddor i. Det blev fint

Håller du fortfarande The warriors diet, där man bara äter en gång om dygnet? På kvällen.

- Jag försöker. Dieten passar mig bra. Det sliter sig ibland, i synnerhet på turné. Alla andra äter middag men jag kan inte för jag vill inte vara mätt när jag går på scen. Då blir det varken frukost eller lunch eller middag, så jag måste ta något under dagen. Och jag får varmkorv i pausen.

Vilka jobb väntar efter sommarlovet?

- Avatarprojektet. Det tar nästan all tid nu. Det är så otroligt många människor inblandade och mycket som ska komma ihop.

Nyheten om en ABBA-turné, där digitala versioner av er fyra ska turnera med levande musiker på scen, kom i oktober 2016. Då var premiären tänkt till i år.

Hur ser planen ut nu?

- Om det blir av blir det någon gång 2021. Förutsättningarna har ändrats. Jag kan inte berätta så mycket.

Ni har spelat in två nya ABBA-låtar. Väntar ni med att släppa dom till dess?

- Nja. På något sätt ska vi få det att hänga ihop. Vi kanske släpper låtarna när vi vet premiärdatum för avatar-turnén och kan sälja biljetter. Vi har inte bestämt. Dom nya låtarna är rätt bra.

Du måste vara sugen på att ge ut "Don't shut me down" och "I still have faith in you". Är låtarna helt färdiga?

- Nej, Dom är inte mixade. Vi har gjort några rough mixar men det är inte så tokigt att ha det nästan klart. Då hör man detaljer som kan förbättras i slutmixen. Men allt är inspelat, det är det.











1 av 4 | Foto: JENS PETERSON Benny Andersson på scen.



Vad väntar närmast med avatarerna?

- Vi måste göra en setlist, vilka låtar som ska vara med på konserterna. Så de kan spelas in med våra dubbelgångare. Hur långa ska låtarna vara? Är det samma versioner, eller någon akustisk? Det är ganska kul jobb. Jag har hållt på med recycling länge nu.

Är det roligt att gå tillbaka?

- Ja, när det finns ett skäl att göra det, till exempel repa in ”Lovers (live a little longer)” med BAO. Det är kul.

Upptäcker du saker du glömt?

– Nej. Jag märkte nu när vi repade att en fras i en låt saknades. Jag tror jag kan varenda ton som vi har spelat in.

Om du skrev dina memoarer - vilken titel skulle boken få?

– Jag har inte ens tänkt på det. Folk frågar från olika håll, men nej ... memoarer är väl bara intressant om man berättar sånt som ingen har en aning om. Det är ju totalt ointressant om jag ska skriva om vart vi åkte och när vi vann i Brighton. I så fall ska man skriva om vem man är och varför. Det är jag inte alls intresserad av. Folk får gärna ha den bild dom har och tro att jag är så här.

Det är väl en sympatisk bild.

– Folk är vänliga mot mig, det har dom alltid varit. Jag är väldigt tacksam för det. Jag har hållt på i över 50 år, men det gäller att ligga i. Jag har ingen lust att sluta. Jag vill fortsätta så länge det finns något kvar.

FAKTA Göran Bror Benny Andersson Född: 16 december 1946

Bor: Stockholm

Familj: Gift med Mona Nörklit sedan 1981, gemensamma sonen Ludvig Andersson, 37. Två barn från tidigare förhållande.

Aktuell: Benny Andersssons orkester spelar på Solliden, Skansen 2 augusti och på Tullgarns slott utanför Trosa 3 augusti. LÄS MER

