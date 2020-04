Peshang Rad: ”Har kämpat för roller utan fokus på etnicitet”

avJan-Olov Andersson

Publicerad: 03 april 2020 kl. 11.27

Foto: JERKER IVARSSON Peshang Rad är aktuell i både ”Dejta” och ”Bäckström”.

Han flirtar med sin chef i en tv-serie. Och blir hunsad av Kjell Bergqvist i en annan.

Peshang Rad, 36, har stora roller i både SVT:s ”Dejta” på måndagskvällar och TV4:s ”Bäckström” på tisdagskvällar.

– Jag var inte så lite starstruck inför första scenen jag skulle göra med Kjell Bergqvist. Men han var ju så enkel och lätt att jobba med. Och supergod, privat, säger Peshang.

Även om det är en bra bit kvar till Kjell Bergqvists stjärnstatus, börjar allt fler lägga märke till Peshang Rad också, nu när han har ett 20-tal tv- och filmroller bakom sig. Han säger att det de flesta känt igen honom från är första säsongen av SVT:s thrillerserie ”Innan vi dör”.

– Det var ju inte världens trevligaste kille jag spelade, precis, säger han.

Men han är stolt över rollen som Stefan Vargic, en kriminell som är nära bekant med den maffiafamilj, underledning av Davor Mimica (Alexej Manvelov) som serien kretsar kring.

– I manuset beskrevs min rollfigur som väldigt hård. Jag hade en idé som jag föreslog regissören Simon Kaijser att vi borde testa, att göra honom rädd i stället, för det måste vara ännu läskigare att träffa en rädd person som är beväpnad. Och det funkade.

– Jag tror serien blev populär för att vi fick en inblick i maffians sida. Och så var vi många up-and-coming-skådespelare som satsade så totalt, det finns mycket hjärta i serien. En lång inspelning som också gav mig nya nära vänner, Adam (Pålsson) och Alexej. Synd bara att min rollfigur dog, jag hade velat vara med i andra säsongen också.

Nu är det ”Dejta” och ”Bäckström” som gäller.

SVT:s dramakomediserie handlar om Ella (Maria Sundbom Lörelius) som driver en liten cateringfirma. Hon är ensamstående mamma till tre barn med två olika pappor. Senaste exmaken (Christopher Wollter) har träffat en yngre flickvän, en konstnär (Emelie Garbers).

Foto: JERKER IVARSSON Peshang Rad har alltid älskat film.

”Mitt kurdiska ursprung är för alltid en del av mig”

Ellas egna nätdejtande fungerar inget vidare. Samtidigt blir det allt varmare känslor mellan henne och kocken hon har anställt, Arvin (Peshang Rad). Men han har redan ett förhållande…

Två avsnitt återstår.

– Jag vet ingenting om hur det går, säger Peshang och skrattar.

– Men jag vet att många är pepp på att göra en andra säsong.

Han hade provfilmat ”ett par svängar”, när han till sist fick göra det med regissören Jens Sjögren och mot Maria Sundbom Lörelius.

– Jag kände direkt att det klickade mellan mig och Maria. Vi har samma utbildning, Malmö Teaterhögskola. Jens, som är gammal kock, sa efteråt: ”Kan du laga mat?” ”Ja, jag är asbra på det”, sa jag. Han anade nog att jag bluffade. Tre dagar senare ringde han och sa: ”Du får rollen, men du måste gå en kockutbildning”.

TV4:s ”Bäckström”, efter Leif GW Perssons böcker, rullar redan i C More och har premiär i TV4 på tisdag nästa vecka. Där spelar Kjell Bergqvist den arrogante skrävlaren, men samtidigt geniale mordutredaren, Ewert Bäckström. Han kör med alla i omgivningen, inte minst de två oerfarna poliser som spelas av Peshang Rad och Filip Berg.

– Det är en dröm att spela polis, även om han inte precis är den coolaste av poliser.

Är inte de båda lite som Kling och Klang i Pippi Långstrump-historierna?

– Jo, lite grann (skratt). Vi blev nära vänner under inspelningen, vi skrattade så mycket mellan tagningarna. Kjell var också enkel och lätt att jobba med, även om jag var inte så lite starstruck inför första scenen vi hade ihop.

Familjen Rad kom till Sverige i mitten av 1980-talet som flyktingar från Kurdistan, den persiska delen som ligger i Iran.

– Jag var två år så jag minns ju ingenting. Men jag har fått höra om den långa flykten, med bil, till häst och långa fotvandringar. Att mina föräldrar klarade det mitt i kriget mellan Irak och Iran och med tre barn… jag tror man måste bli stark om man går genom sådana saker.

– Mitt kurdiska ursprung är ju för alltid en del av mig. Jag är född där, jag ser ut som jag gör, jag känner mig både extremt kurdisk och extremt svensk på samma gång. Jag tycker jag är lyckligt lottad som har tillgång till båda världarna.

Foto: JERKER IVARSSON Peshang Rad har fått kämpa för att få roller där den etniska bakgrunden inte varit i fokus

”Klart jag vill bilda familj”

Film har Peshang älskat så länge han kan minnas.

– Jag var ett riktigt filmfreak. Brorsan Zardasht, som är fyra år äldre, och jag hade 500 VHS-band. Jag ville vara med i filmer, men fattade som ung inte att man måste bli skådespelare och att det faktiskt är ett jobb man kan tjäna pengar på.

Medan storasyster Kurdi blev entrepenör, så var det Zardasht som först satsade på en skådespelarkarriär. Gick Teaterhögskolan i Stockholm 2005-2009. Har sedan gjort filmer, tv och jobbat mycket på Dramaten.

– Föräldrarna ville väl helst att man skulle bli läkare eller något sådant, så han fick ta smällen (skratt).

Ett par år senare gick Peshang på Malmö Teaterhögskola.

Första filmrollen var i ”Göta kanal 2 – Kanalkampen” (2006), allmänt ansedd som en riktig kalkonfilm, och den blir ett återkommande skämt mellan oss under vår intervju, då Peshang inte tycker att det är helt nödvändigt att nämna den.

Men det var en film med stor budget och massor av kända svenska skådespelare framför kameran.

– Nu tycker jag väl mer att jag var statist än hade en riktig roll. Jag spelar någon italienare som fixar med båten och mest syns i bakgrunden. Fast jag hade rätt många inspelningsdagar så då tyckte jag det var stort.

Genom åren har Peshang spelat ett antal olika nationaliteter, men också märkt hur inställningen i branschen har ändrats, hur roller som från början är skrivna för en helsvensk, numera lika gärna kan spelas av någon med utländsk bakgrund, för så ser samhället i allt högre grad ut.

– Jag har fått kämpa för att få roller där den etniska bakgrunden inte varit i fokus. Har faktiskt tackat nej till några feta roller, just därför. Men de senaste åren har det ändrat sig. Rollen i ”Gåsmamman” är ett exempel. Och Arvin i ”Dejta” hette ursprungligen Paul i manus.

Vi kommer att få se mycket av Peshang i framtiden. Han har spelat in något han inte får prata om, där även hans bror är med. Och han ska spela in något just nu, om inte coronaviruset sätter stopp för det, som han inte heller får prata om vad det är.

Privat då? Vill du bilda familj? Nätdejtar du, som Ella i tv-serien?

– För ett par år sedan prövade jag på Tinder, men det var inget för mig. Det är klart jag vill bilda familj, det vill jag verkligen, men först måste jag hitta någon att bli kär i och någon som blir kär i mig. Mina föräldrar stressar mig, för både min syrra och min bror har fått barn.

Namn: Peshang Rad.

Ålder: 36.

Bor: Lägenhet i Stockholm.

Familj: Singel.

Aktuell: På tv i SVT:s ”Dejta” och TV 4:s/C Mores ”Bäckström”. Hoppas att ”Pitbull” kommer tillbaka på Uppsala Stadsteater. Den stoppades strax efter premiären på grund av coronaviruset.

Peshang Rad om…

… ”En underbar jävla jul” (2015), Helena Bergström-filmen som blivit tradition att SVT visar i julhelgen:

– Det var jättekul att göra. Helena är så jävla skön och grym. Hon har sådan energi att man nästan blir snurrig av att prata med henne. Och det var lite speciellt att filma mot henne då hon ju även var regissör och kunde bryta när som helst mitt i en scen.

… att filma mot Ben Kingsley, i ”Backstabbing for beginners”:

– Sir Ben Kingsley! Regissören påpekade att man tilltalade honom så. Vi filmade i Marocko. Det var en bra roll. Inför en scen stod han helt stilla, som nästan frånvarande. När regissören sa ”action” var han plötsligt helt inne i det. Sedan försökte jag göra likadant. Det gick helt åt helvete. Men jag liksom följde ofta efter Kingsley och pratade med honom för att lära mig så mycket som möjligt. Han måste ha tyckt att jag var helt sjuk i huvudet.

… att jobba med sin bror Zardasht:

– Vi spelade ihop på Dramaten i ”Romeo & Julia”. I en scen spelade han död, med huvudet i mitt knä, medan jag höll ett tal. Publiken kunde inte se hans ansikte, så han låg ofta och log och brukade ibland nypa mig. Då var det nära att jag inte kunde hålla mig för skratt.

… ”McDonald's-föreställningar”, ett uttryck han nyligen myntade i en intervju:

– Om man är med i en dålig eller halvdålig uppsättning, det har väl hänt mig två gånger, är det lätt att tappa koncentrationen om man har spelat den många gånger. Då medan man ser medspelarna framför sig kanske man bara känner sig hungrig och ser en Big Mac framför sig. Därav namnet.



LÄS OCKSÅ Stjärnan i SVT-serien ”Dejta”: ”Nätet kan vara ett jättefint sätt att mötas på”

LÄS OCKSÅ Igenkänning, småputtrig humor och sköna figurer i charmig dramakomedi

LÄS OCKSÅ Igenkänning, småputtrig humor och sköna figurer i charmig dramakomedi

KOPIERA LÄNK