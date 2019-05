Jude Law + FÖLJ

Jude Law har gift sig med flickvännen Phillipa Coan

Bara familjemedlemmar var bjudna till bröllopet

avAlice Göransson

NÖJE 2 maj 2019 13:13

Skådespelaren Jude Law har gift sig.

Stjärnan sa ja till flickvännen Phillipa Coan under en liten ceremoni i London med ett fåtal gäster, skriver The Sun.

Skådespelaren Jude Law, 46, och psykologen Phillipa Coan, 32, är nu man och hustru.

Paret har dejtat sedan 2016 och förlovade sig i februari tidigare i år.

De sa ja till varandra i The Old Marylebone Town Hall i London. Det var en liten, intim ceremoni med enbart de närmsta familjemedlemmarna som gäster, skriver The Sun.



1 av 2 | Foto: Christophe Ena / TT NYHETSBYRÅN Jude Law.

Detta blir Captain Marvel-stjärnans andra äktenskap. Han var tidigare gift med skådespelaren Sadie Frost, 53, som han har tre barn med, Rafferty, 22, Iris, 18 och Rudy, 16.

Skådespelarparet skilde sig 2003 och ett år senare blev Jude Law tillsammans med Sienna Miller, 37, som det tog slut med i november 2006.

Han har även dottern Sophia, 9, med modellen Samantha Burke och dottern Ada, 4, med musikern Catherine Harding, 23.

LÄS OCKSÅ Jude Law spelar Mar-Vell

LÄS OCKSÅ PLUS Jude Law, 45, om att vara sexsymbol: ”20-årsåldern är ett minfält”

LÄS OCKSÅ Jude Law: ”På tiden att Dumbledore får komma ut”

2 maj 2019 13:13