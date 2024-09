Patti Scialfa sjuk i cancer

Har hållit diagnosen hemlig

Publicerad 09.14

Patti Scialfa är sjuk i benmärgscancer.

Artisten fick diagnosen för sex år sedan.

– Att turnera har blivit en utmaning, säger hon i en ny dokumentär.

De senaste åren har Patti Scialfa, 71, dykt upp mer sällan på scen tillsammans med maken Bruce Springsteen och E Street Band.

Nu berättar hon varför.

För sex år sedan diagnostiserades hon med myelom, cancer i benmärgen där blodet bildas, rapporterar People.

Berättar i dokumentär

Patti Scialfa öppnar upp om sjukdomen för första gången i dokumentären ”Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band” som släpptes under söndagen.

– Att turnera har blivit en utmaning för mig. 2018 gjorde jag och Bruce en pjäs på Broadway. Då diagnostiserades jag med multipelt myelom, säger hon.

Sjukdomen har tvingat henne att trappa ner.

– Det här påverkar mitt immunförsvar så jag måste vara försiktig med vad jag väljer att göra och var jag väljer att åka. Då och då följer jag med till en konsert eller två och kan sjunga ett par låtar på scen och det har varit så kul. Det är det nya normala för mig just nu och jag är okej med det.

Har tre barn

Patti Scialfa har varit medlem i E Street Band sedan 1984. Hon och Bruce Springsteen är gifta sedan 33 år tillbaka och har tre barn tillsammans.

Multipelt myelom är en kronisk sjukdom, men även om den inte går att bota får de flesta en bra livskvalitet om de sätts under behandling. Enligt Cancerfonden förväntas två av fem personer som insjuknar i myelom leva minst tio år efter att de blivit sjuka.