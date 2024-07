Här är svenskarna som streamats mest utomlands

De fem mest spelade låtarna

Uppdaterad 13.42 | Publicerad 13.34

David Guetta och Galantis toppar Spotifys lista över de mest spelade svenska låtarna utomlands.

Listan från strömningsjätten begränsar sig till att röra nysläppta låtar av svenska artister utanför Sverige. Inte helt överraskande är många av låtarna elektronisk dansmusik och samarbeten med andra internationella stjärnor.

Den elektroniska musikduon Galantis - Christian Karlsson och Linus Eklöw – återfinns på flera placeringar på listan över de mest strömmade svenska låtarna utomlands. Arkivbild.

De fem mest spelade låtarna av svenska artister utomlands på Spotify mellan januari-juni 2024:

1. 5 Seconds of summer, David Guetta, Galantis - Lighter

2. Zara Larsson - You love who you love

3. Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers, Purple Disco Machine, Shenseea - Honey boy

4. Golfklubb, Pablo Paz, VC Barre, takenoelz - Soldat - RMX

5. Elliphant, Luude - Pachamama

Andra artister på listan är Niki & The Dove, Swedish House Mafia, Smash Into Pieces, Tove Lo, Young Lean, Robyn med flera.