”Dreamgirls”-tjejerna: ”Hon flyttade in i mitt system”

Janice Kavander om drömrollen: ”Golvade mig”

Publicerad 14.39

Det finns gott om sevärda musikaler på landets teaterscener just nu.

Men ingenstans svänger det som när Janice Kavander, Mary N’Diaye och Laila Adèle tar i med sina soulstänkta röster i ”Dreamgirls – The musical” på Chinateatern i Stockholm.

– Herregud, vad jag har väntat på att den här musikalen ska komma till Sverige. Jag hade kunnat göra vad som helst för att få vara med, moppa golv, skämtar Janice Kavander.

Ja, det har sannerligen dröjt innan musikalen nådde Sverige.

Den hade premiär i New York 1981 och gick för utsålda hus i fyra år. 2006 blev den en framgångsrik film med Beyoncé i huvudrollen. I programbladet för musikalen, skriver regissören Edward af Sillén:

”Som regissör har jag drömt om att få sätta upp musikalen i Sverige så länge jag kan minnas, men först nu har vi hittat en ensemble som kan göra den rättvisa, som förstår vad den handlar om och som dessutom kan sjunga skiten ur musiken”.

expand-left helskärm Mary N’Diaye, Janice Kavander och Laila Adéle

”Sjunger skiten ur musiken”

Han hittade Janice Kavander, Mary N’Diaye och Laila Adèle. Och ja, vi som var på premiären förra veckan fick uppleva hur de verkligen ”sjunger skiten ur musiken”.

Musiken, det är soul i den stil som skivbolaget Motown lanserade på 1960-talet. Svarta manliga och kvinnliga artister som The Supremes och The Four Tops erövrade den breda publiken med hitsinglar som avlöste varandra i rask takt. Det blev en slags revolution i amerikansk popmusik, som fram till dess hade dominerats av vita artister.

Det är ingen hemlighet att den sångtrio som ”Dreamgirls” handlar om är baserad på Supremes. På de framgångar och på de konflikter som fanns inom den gruppen. Men det är inte deras sånger, utan låtar som skrivits för musikalen, som nu för första gången spelas utanför New York eller London.

Några starka sångnummer lyfter "Dreamgirls". 1 / 2 Foto: Nadja Sjöström

Musikaliska husgudinnor

Ni är väl för unga för att ha vuxit upp med den här musiken?, frågar jag de tre sångerskorna när vi träffas.

– Mina starkaste musikaliska husgudinnor är Aretha (Franklin) och Whitney (Houston), även om hon inte är den generationen. Men även hennes föregångare som Dionne Warwick, Gladys Knight och Anita Baker, säger Laila.

– Alltså, jag har spelat i band som spelar Motown-musik, så för mig är detta verkligen down my alley, säger Mary.

– Jag kan bara hålla med. Det är verkligen sångerskor som har det med sig, jag har sett dem i dokumentärer som golvade mig, säger Janice.

expand-left helskärm Janice Kavander

”Effie har varit min drömroll”

Inte bara hon, utan även de andra två har gått och väntat på att ”Dreamgirls” skulle sättas upp i Sverige.

– När jag såg filmen, tänkte jag att musikalen måste komma till Sverige, då ska det bli min musikaldebut, säger Mary.

– Effie har varit min drömroll ända sedan jag såg filmen, säger Laila, och fortsätter:

– 1960-talsmusiken… det var lite råare sound då, det fick vara lite grus i maskineriet. Tänk om man hade fått vara tonåring då, när alla de här feta låtarna kom.

expand-left helskärm Laila Adéle

Artisterna om rasismen

Motown-musiken fick sitt genombrott, först i USA, sedan i hela världen, i en tid när det var raskravaller i USA och fortfarande fanns mycket rasism (som det väl i och för sig fortfarande finns).

– Det har vi pratat ganska mycket om. Hur starkt den här musiken gick hem hos den vita publiken. De vita ungdomarna ville vara på de klubbarna där musiken spelades, för att det helt enkelt var bättre musik, säger Laila.

Ni har vuxit upp många år senare i Sverige. Kan ni se några paralleller när det gäller det, kring rasism och så?

– Ja, hur mycket tid har vi, säger Mary och suckar, innan hon fortsätter:

– Om man ser till den urbana musiken… musiken och kulturen vill man ha, men inte folket, om man ser till vilka som släpps in på klubbarna…

expand-left helskärm Janice Kavander, Mary N’Diaye och Laila Adéle

Hade en viktig roll i Netflix-serien

I musikalens sångtrio är det en som blir lite grann av stjärnan – Deena Jones. Ungefär som Diana Ross blev stjärnan i Supremes.

Deena spelas av Janice Kavander. Artist sedan 2016. Musikaldebut i ”Jesus Christ Superstar” 2022. Hade en viktig roll i Netflix-serien ”The Playlist”, om hur Spotify skapades. Låtarna som hon skapade och framförde i serien ledde till en Grammisnominering för årets R&B/soul 2023.

– Deena är en väldigt komplex person. Har stora drömmar och vill blomma ut på sina premisser och villkor. På vägen någonstans tappar hon bort sig själv och fortsätter på ett tåg hon inte styr själv. Hon är god men också naiv, säger Janice.

Superstjärnan Beyoncé Knowles spelade henne i filmen. Hur ser du på att kanske jämföras med henne?

– Hon gjorde en otrolig tolkning, det är hennes bästa film enligt mig. Men det fick jag bortse från när jag fick rollen. Det var ganska lätt för mig, för vi är så otroligt olika på alla sätt. Jag menar, det är Beyonce. Finns ingen som hon. Hon har inspirerat mig på många sätt och framför allt med hennes kraft.

expand-left helskärm Mary N’Diaye, Janice Kavander och Laila Adéle

”Hon är väldigt bubblig och glad”

Mary N’Diaye har under tolv år sjungit med RnB/funkbandet Blacknuss. Hon gjorde sin musikaldebut i ”Hair” i fjol. Hon blev ombedd att pröva för rollen som Deena, men insåg snart att hon passade bättre i rollen som Lorrell Robinson.

– När jag hörde Janice sjunga ”Listen”, tänkte jag: Hold your horses, det är så svenska folket ska höra den sjungas. När jag såg om filmen, tänkte jag: Jag är Lorrell!, säger Mary.

– Hon är väldigt bubblig och glad, lite godtrogen och naiv, förälskar sig i en man som är gift, men växer under musikalens gång och hittar sig själv.

Laila Adèle har varit artist sedan 2001. Har tävlat i Melodifestivalen, har varit sidekick i Tomas Ledin-showen ”Skarpt läge” och har också ett tiotal musikalroller bakom sig, bland annat i ”Little shop of horrors”, ”Hairspray”, ”Miss Saigon” och ”Jekyll & Hyde”.

Hon spelar Effie Melody White, som tvingas lämna sångtrion, men ändå slår sig tillbaka till artisttoppen.

– Det är en karaktär jag blev helt tagen av när jag såg och hörde filmen. Hon flyttade in i mitt system. Hon har mycket skinn på näsan, men under den tuffa ytan är hon inte alls lika tuff. Det är utmanande att få gestalta henne, säger Laila.

expand-left helskärm Mary N’Diaye, Janice Kavander och Laila Adéle

Jennifer Hudsons roll

I filmen spelas hon av Jennifer Hudson, som vann en birolls-Oscar för rollen.

– Hon gjorde en magisk tolkning. Så i musikalen ska jag vårda Effie och göra henne rättvisa.

Och det gör verkligen Laila Adèle.

Alla tre skådespelerskorna har sina nummer de får glänsa i. Men när Laila avslutar första akten med att sjunga ”Jag stannar” och i början av andra sjunger ”Jag försöker”, då blir det riktiga showstoppers som får stående ovationer.

expand-left helskärm ”Dreamgirls”.