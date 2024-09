Snart kan Drake kallas för pedofil i Super Bowl

Markus Larsson: ”Not like us” är egentligen för grov för NFL

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Det är ingen tävling längre.

Drake avrättades den 4 maj.

Begravningen sker under Super Bowl i februari.

I våras förklarade Drake och Kendrick Lamar krig.

Fejden hade legat och slöpuffat gräs i åratal men den här gången började rapstjärnorna att använda napalm.

De släppte en serie disslåtar om varandra som fick alla andra rapfejder att kännas som Scooby Doo. Flera av dem rusade rakt upp på den amerikanska topplistans förstaplats.

expand-left helskärm

Konflikten fick sociala medier att dreggla. Det verkade inte finnas några gränser för pungslagen och hatet. Ju blodigare texter, desto fler lyssnare. Det som först kunde avfärdas som ett underhållande men förutsebar pr-vendetta blev snabbt något annat och värre. En skräckfilm som ingen kunde sluta titta på, trots att de flesta kunde ana slutet.

Att Drake skulle förlora visste alla med minsta koll på rap. Han är en vattenpistol jämfört med en av 2000-talets främsta hiphopartister. Den kanadensiska artisten spelade Yatzy medan motståndaren från stadsdelen Compton i Los Angeles spelade schack.

expand-left helskärm Kendrick Lamar

Singeln ”Family matters” var Drakes största misstag. I över åtta minuter attackerar han Kendrick Lamars familj. Han rappar bland annat om att Lamar har misshandlat sin fru och att hans son har en annan pappa.

Redan där borde någon ha stoppat matchen, för Drakes skull.

Kendrick Lamar svarade med en tvåstegsraket. Knappt en timme efter ”Family matters” svepte han Drakes ben med den diaboliska ”Meet the Grahams”. Att Lamar önskar livet ur Drake, anklagar honom för att vara en sexförbrytare och jämför honom med Harvey Weinstein är bland det snällaste som sägs i låten.

expand-left helskärm Kendrick Lamar

Klockan hinner inte ens ticka 24 timmar innan Lamar är tillbaka med det dödande skottet, ”Not like us”. Singeln släpps den 4 maj och inleds med ett citat från filmen ”Sjätte sinnet”:

”Pssst, I see dead people.”

Den rensar inte bara Drake på all heder och ära i en rad verser så vassa att man måste plåstra om öronen efteråt. Han tvingar publiken att välja sida. Majoriteten av de som lyssnade ställde sig bakom Kendrick Lamar. ”Not like us”, som i huvudsak producerades av Mustard, var trots allt fejdens största och mest oemotståndliga hit.

expand-left helskärm

Att Kendrick Lamar kommer att stå för pausunderhållningen i Super Bowl nästa år är ännu en spark i njuren på Drake. Om några månader fortsätter förnedringen i direktsändning under det största sportevenemanget och tv-programmet i USA.

”Not like us” är egentligen för brutal för NFL. Men frågan är om ligans chef och moraliska väktare Roger Goodell kan stoppa hatlåten. Den har blivit en kampsång som används i amerikansk politik och sport för att peppa det egna laget och håna motståndarna.

Det amerikanska landslaget i basket spelade ”Not like us” efter att ha vunnit över Kanada i en träningsmatch före OS. Argentina spelade också låten efter att besegrat Kanada i semifinalen av fotbollsturneringen Copa América i somras. En match där Drake för övrigt satsade över tre miljoner kronor på att Kanada skulle vinna. Även Kamala Harris har använt ”Not like us” under sina valmöten.

Finns det något konstigt med det?

Äsch, det är bara en låt där Drake anklagas för att vara pedofil.