CHATT: Hur minns du One Direction-stjärnan?

Tragiskt, i miss him. Love you always liam. You will be missed. Jag såg denna nyheten på morgonen och hela min dag blev förstörd. Han är allt för mig och tanken om att han är bortta får mig att hamna i ett stort mörker. Nu blir det ingen 1D återförening. R.I.P kingen. Din aura är sjuk. Jag bölar sönder just nu...