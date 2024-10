Brittisk Eurovisionvinnare död

Martin Lee i Brotherhood of Man blev 77 år

Martin Lee, en av medlemmarna i Brotherhood of Man, har avlidit, 77 år gammal, uppger brittiska medier.

Gruppen vann Eurovision Song Contest 1976.

Martin Lee avled i söndags, uppger gruppen i ett uttalande via den brittiska nyhetsbyrån PA.

Brotherhood of Man sjöng låten ”Save your kisses for me” för Storbritannien i Eurovision Song Contest 1976 i Haag i Nederländerna. Låten har blivit en Eurovisionklassiker.

Sverige deltog inte 1976 efter debatten som Eurovision Song Contest i Stockholm året innan hade orsakat.

Brotherhood of Man grundades redan 1969 och Martin Lee kom med i gruppen tre år senare. Storhetstiden var under 1970- och 80-talen, då flera av gruppens hits hamnade på topplistorna. Efter att tillfälligt ha splittrats återförenades Brotherhood of Man och turnerade tillsammans ända in på 2020-talet.