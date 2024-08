Paret Herngren i nytt tävlingsprogram: ”Det här blir jobbigt”

Aftonbladet avslöjar: Kanal 5 gör svensk version av ”Race across the world”

Uppdaterad 2024-05-02 | Publicerad 2024-04-29

Tio svenska kändisar ska ta sig över en hel kontinent – utan flyg, telefoner och bankkort.

Clara Herngren övertalade maken Felix Herngren att tacka ja.

– Wassberg och hans jävla envisa son ska få en smocka, säger han.

Det brittiska tv-programmet ”Race across the world” får en svensk upplaga.

Fem kända tävlingspar ska göra allt de kan för att ta sig 11 000 kilometer över en hel kontinent via ett gäng okända checkpoints. Men det finns ett krux: De får inte flyga, använda sina telefoner eller betalkort och har en extremt begränsad budget. Resan tar cirka 40 dagar.

Felix Herngren, 57, var tveksam när han och frun Clara Herngren, 50, fick frågan om att vara med.

– Jag tänkte, herregud, 40 dagar på en mager budget och att inte veta någonting. Jag kände bara att det här blir jobbigt, men efter några långa diskussioner kom jag fram till att en sådan här grej kommer jag aldrig göra någonsin mer i livet. Jag gjorde inte ett sådan där tågluff när jag var ung, det här blir en revival. En tågluff som 57-åring.

Felix och Clara Herngren.

”Väldigt dålig på att läsa kartor”

Clara var positiv från start.

– Jag tyckte det lät otroligt kul och spännande.

Nu hoppas de kunna komplettera varandra med sin förmåga – och oförmåga – att orientera sig.

– Jag är väldigt bra på att läsa kartor och Clara är väldigt dålig på att läsa kartor, säger Felix.

– Har jag varit på en plats en gång kommer jag alltid ihåg hur det ser ut och vart jag ska, säger Clara.

– Medan jag inte hittar någonstans utan karta, fyller Felix i.

Programledaren Kristin Kaspersen tillsammans de alla deltagare.

Packat ner peruk

De tävlande får använda fantasin och alla möjliga knep för att försöka ta sig fram under programmet. Paret Herngren har laddat upp med rekvisita för att krossa motståndarna, som bland annat inkluderar den före detta skidåkaren Thomas Wassberg och hans son.

– Jag har med en peruk och lite olika attiraljer, avspärrningsband och fuskblod. Jag ska försöka komma och halta med bandage. Skulle inte du hjälpa en man med blödande knä och ryggsäck? Jag kommer göra allt för att försöka ta mig fram här nu. Wassberg och hans jävla envisa son, pannberget Wassberg, han ska få en smocka. Han ska komma tvåa EN gång, säger Felix Herngren.

Har barnvakt

Var har ni barnen de här 40 dagarna?

– Farmor är där en vecka och sedan har vi en barnvakt som kommer och är med dem, en väldigt nära familjevän, säger Clara.

– Vi hoppas att det går bra. De kommer inte dö och det kommer inte vi heller göra. Jag tror att de kommer klara det här faktiskt, säger Felix.

”Race across the world” har premiär på Kanal 5 och Max senare under 2024. Programledare är Kristin Kaspersen.

Clara Herngren och Felix Herngren.

Kristin Kaspersen leder svenska "Race across the world".

De tävlar i ”Race across the world”:

Felix och Clara Herngren (äkta makar)

Felix och Clara Herngren

Thomas Wassberg och Björn Wieser (far och son)

Björn Wieser och Thomas Wassberg.

Eva och Karin Röse (systrar)

Karin och Eva Röse.

Peter Magnusson och Lotta Blomqvist (mor och son)

Peter Magnusson och Lotta Blomqvist

Emil Henrohn och Carl Hedin (bästa vänner)