USA vill splittra biljett­jätten Live Nation – efter skenande biljett­priser

Anser att bolaget utnyttjar sitt biljettmonopol

Publicerad 2024-05-23

Den amerikanska regeringen, tillsammans med en rad delstater, väntas stämma konsert- och biljettjätten Live Nation, uppger Wall Street Journal.

Stämningsansökan väntas lämnas in till domstol i New York under torsdagen, och anledningen är att man anser att bolaget utnyttjar sitt biljettmonopol och därför bör delas upp med tvång.

Bakgrunden är att Live Nation 2010 slogs samman med en annan nöjesjätte: Ticketmaster. Kritikerna menar att sammanslagningen har inneburit orimliga fördelar och skenande biljettpriser. Enligt Wall Street Journal kontrollerar Ticketmaster över 80 procent av biljettförsäljningen för de största arenorna i USA.

USA:s justitiedepartement har haft Live Nation särskilt under lupp sedan 2022, sedan Ticketmaster totalt kraschade när biljetterna till USA-delen av Swifts världsturné ”The eras” släpptes. Då stämdes biljettsajten för att ha brutit mot lagen, och även moderbolaget Live Nation anklagades för att ha gjort sig skyldigt till bedrägeri.