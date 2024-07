Johnny Marr i protest mot att Trump spelar The Smiths

”Betrakta den här skiten som nedstängd”

Publicerad 2024-01-24

Johnny Marr, gitarrist i det ikoniska 80-talsbandet The Smiths, protesterar på sociala medier mot att Trump spelat låten ”Please, please, please, let me get what I want” på ett av sina valmöten, enligt Billboard.

”Aldrig på en miljon år hade jag trott att det här kunde hända” skriver Marr och lägger till: ”Betrakta den här skiten som nedstängd med omedelbar verkan”.

Han och Morrissey skrev låten tillsammans och den gavs ut som b-sida på singeln från 1984: “William, it was really nothing”.

En rad andra artister har tidigare protesterat mot att Trump spelar deras musik vid sina politiska möten, bland andra: The Rolling Stones, Phil Collins, Linkin Park, John Fogerty, Neil Young, R.E.M, Rihanna, Pharrell, Guns N’ Roses, Steven Tyler och Leonard Cohen och Tom Pettys efterlevande.