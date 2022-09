”Bodyguard” blir en hyllningskonsert till Whitney Houston

Publicerad: I går 23.50 Uppdaterad: Mindre än 3 tim sedan

helskärm Nadja Holm som den hotade sångerskan.

”Bodyguard”

Chinateatern, Stockholm. Musikal i regi av Thomas Agerholm, med Nadja Kasanesh Holm, Anastasios Soulis , Marsha Songcome, Karl Dyall, Rikard Ulvshammar, Anton Lundqvist, Nicklas Hansson.

”Idol”-vinnaren Nadja Holm gör värdiga covers på Whitney Houston-låtar.

Anastasios Soulis är en duktig skådespelare som hennes livvakt.

”Bodyguard” skyndar förbi spelscenerna och satsar allt på konsertupplevelsen.

En världsberömd sångerska är hotad till livet. Hon får en ny livvakt, med erfarenhet av att jobba åt politiker. Ett omaka par finner varandra.

Succén från 1992 var Whitney Houstons filmdebut, och när Kevin Costner föreslog att hon skulle nytolka Dolly Partons 1970-talslåt ”I will always love you” fick Houston en superhit och soundtracket blev tidernas mest sålda.

Filmen har romantik, men också action och spänning, en thriller med spänstigt bildberättande som rör sig raskt från kokheta Miami till våldsam jakt i snöklädda landskap. En våldsam urladdning under Oscargalan.

Musikalen hade urpremiär i London för tio år sedan, och har lagt till många andra sånger ur Whitney Houstons katalog. Låtar som inte är med i filmen. De är musikalens höjdpunkter, som ”Saving all my love for you”, ”How will I know”, ”Greatest love of all”, ”All the man I need” och ”I wanna dance with somebody” som publiken har ekande I öronen när allt är över.

Intrigen är lite förändrad, med delvis annan skurk, men många av replikerna är tagna direkt från filmen. Sångerskan Rachel Marron och livvakten Frank Farmer åker även nu till en vintrig stuga i skogen. Anton Lundqvist tar väl hand om den komiska rollen som fånig PR-agent.

Många nya scener har lagts på platser där det sjungs. I en liten pianobar, på karaoke. I bra musikaler för sångnumren handlingen framåt, texterna bygger scenen. Ingen av låtarna i ”Bodyguard” har egentligen med intrigen att göra, mer än att de flesta kärleksfunderingar går att skohorna in i många relationer.

Nej, poängen med musikalen är att höra sångerna som Whitney Houston gjorde världsberömda. Nadja Kasanesh Holm imponerar som sångerska, och även Marsha Songcome i rollen som systern Nicki. Som i musikalen får mer plats och flera låtar.

Det är snyggt gjorda shownummer; dans, dekor, ljus, mäktiga körsångare. Dånande bashögtalare piskar fram rytmer och spänning. Även om låtarna ibland bromsar handlingen, är det musiken som gör störst avtryck.

En dos teater, lite romantik och svartsjuka, lite action och bovjakt. Mest är ”Bodyguard” lik alla coverband som turnerar som Almost ABBA eller B-Beatles. En hyllning till den musik stjärnan slog igenom med i mitten av 1980-talet. Nästan Whitney.