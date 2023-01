Miley Cyrus firade nyåret – med Dolly Parton och en ny singel

Av: TT

Publicerad: I går 19.46 Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

För andra året i rad firade Miley Cyrus in det nya året med en tv-sänd nyårsshow där hon gästades av bland andra sin gudmor Dolly Parton.

De gjorde bland annat en bejublad duett där ”Wrecking ball” övergick i ”I will always love you”.

Under hela december har sångerskan lämnar ledtrådar lite här och var om ett ”Nytt år – Ny Miley” och på nyårskvällen kom bekräftelsen att det rör sig om en ny singel, skriver NME.

En nedräkning dök samtidigt upp på Cyrus officiella hemsida som slutar den 13 januari när den nya singeln ”Flowers” släpps.

Under nyårsshowen i NBC, som direktsändes från Miami, framförde Miley Cyrus flera låtar tillsammans med Dolly Parton inklusive sin egen ”Wrecking ball”, Partons ”Jolene”, Joan Jetts ”I love rock'n'roll” och Whitney Houstons ”I will always love you” – som Dolly Parton för övrigt skrev och spelade in redan 1973.

helskärm Miley Cyrus och Dolly Parton firade in det nya året med en tv-show.

Vill bli borttagen från Morrisseys skiva

Miley Cyrus skulle ha medverkat på Morrisseys kommande album ”Bonfire of teenagers”, där han även samarbetar med namn som Red Hot Chili Peppers och Iggy Pop, men på julafton meddelade Morrissey att Cyrus har bett om att bli borttagen från skivan.

”Miley Cyrus vill nu bli borttagen från låten ”I am Veronica”, där hon för nästan två år sedan ställde upp med bakgrundssång”, skrev Morrissey på sin hemsida.

Någon orsak har inte kommunicerats från Cyrus håll, men det tros ha att göra med att Morrissey dagen innan meddelat att han bryter med sitt skivbolag Capitol Records.