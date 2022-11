Ilsken bilförare sköt mot Denise Richards: ”Väldigt omskakad”

Klarade sig oskadd i bisarra händelsen

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

En ilsken bilförare sköt mot Denise Richards och hennes man Aaron Phypers bil i Los Angeles-trafiken.

Filmstjärnan ska vara ”väldigt omskakad”, enligt en källa till People.

”Real housewives”-stjärnan Denise Richards, 51, och hennes man Aaron Phypers, 50, var på väg till en filmstudio i Los Angeles där hon spelar in ett kommande projekt när deras bil besköts, skriver TMZ.

helskärm Denise Richards 2020.

– Hon var väldigt omskakad och livrädd, men hon var en kämpe och fortsatte med inspelningen hela dagen, säger en insatt källa till People.

Källan berättar för tidningen att det var skådespelarens man som satt bakom ratten när de märkte att en skåpbil följde efter dem, väldigt tätt inpå, och att killen i bilen tydligt var förbannad. Richards och Phypers blev väldigt oroade över situationen.

Fick ett utbrott

Så småningom körde skåpbilen upp till vänster om deras bil och Phypers vevade då ner rutan för att konfrontera föraren. Då ska mannen, enligt källan, ha fått ett utbrott och hävdat att Phypers ska ha hindrat honom på bilvägen. Phypers bad då om ursäkt men mannen fortsatte att skrika och Phypers körde då iväg.

helskärm Denise Richards

Var i tårar

Det var inte förrän paret var framme vid filmstudion som de insåg att mannen hade skjutit baksidan av deras bil, något som TMZ publicerat bild på. Denise Richards ska ha varit i tårar när de anlände till filmstudion.

Ingen skadades i händelsen, skriver sajten.

Denise Richards är känd som skådespelare i filmer som ””Scary movie 3” och ”Love actually”. Hon var även Bondbrud i ”The world is not enough” och en av Hollywoodfruarna i ”The real housewives of Beverly Hills”. Mellan 2002 och 2006 var hon gift med skådespelaren Charlie Sheen, 57.