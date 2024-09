Peter Magnusson: ”Behövs lite mer gubbighet nu för tiden”

”Bättre sent än aldrig” har premiär • ”The gubbe is back”

Publicerad 2023-09-06

Fem glada herrar i sina bästa år – och Peter Magnusson – ger sig ut på sitt livs resa.

Från Marocko till Skottland betar de av sin bucketlist.

Frågan är hur gubbigt programmet egentligen är?

Det glada 60+-gänget Claes Malmberg, Thomas Ravelli, Harald Treutiger och Kjell Bergqvist har rest runt i Europa på sitt livs resa.

De besöker platser de aldrig sett och upplever saker de aldrig gjort – resan går under mottot ”Bättre sent än aldrig”.

Med sig har de den yngre Peter Magnusson, 48, som ska agera en slags ciceron under programmets gång.

– Min roll är att vara ett yngre förkläde till gubbarna, samla ihop dem och pusha dem lite utanför deras bekvämlighetszon. Det känns otroligt roligt att få resa med just det här gänget. The Gubbe is back! säger Peter Magnusson.

”Kanske tycker det är asgubbigt”

Under 30 dagar besöker de Marocko, Italien, Storbritannien, Belgien och Spanien. Samtliga deltagare beskriver resan som rolig och lärorik. Men flera erkänner att det även kan vara en utmaning när flera färgstarka personer ska leva tätt inpå varandra.

– Jag och Tomas Ravelli bråkade en gång när vi satt i bilen och han var jättejobbig och påpekade min körning. Då blev jag irriterad. Men några ”genuina konflikter” var det inte tal om, säger Peter Magnusson.

Hur gubbigt är egentligen programmet?

– Det är inte särskilt gubbigt, men tittarna kanske tycker att det är asgubbigt. Men det kanske är bra i så fall. Det kanske behövs lite mer gubbighet nu för tiden.

”Vad fan pratade vi om?”

Claes Malmberg berättar att programmet är ett av de mest lustfyllda jobb han någonsin har gjort.

– Det är högt och lågt, skämtsamt och allvarligt där vi bland annat pratar om hur det är att åldras och att vara äldre. En blandning av uppsluppenhet, tonårsattityd och djupa ämnen.

Vad var det djupa ämnen ni pratade om?

– Ja du, vad fan var det vi pratade om? Vi pratade åtta timmar om dagen. Exakt vad det var för djupa ämnen kan jag inte komma ihåg. Bara att vi gjorde det.

Den långa resan var behaglig och trevlig, men visst förekom det skav, berättar Harald Treutiger.

– I vardagen hade vi aldrig några krig med varandra, men i programmet hade vi det ibland, säger han skämtsamt.

– Det var en ynnest att resa runt Europa med dessa glada gubbar. Tanken är att man ska komma lite mer under huden på oss, så det blir en lite mer nyanserad bild av de här gubbarna. Är man intresserad av det som tittare, vilket inte är självklart, så kan man väl få sitt lystmäte här.

Programmet ”Bättre sent än aldrig” sänds på Kanal 5 och Discovery Plus med start den 6 september.