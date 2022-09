John Cleese kritisk mot hotell i Umeå

Publicerad: Alldeles nyss

helskärm John Cleese.

John Cleese är på besök i Umeå.

Men han är allt annat än nöjd med sitt boende.

På Twitter har komikern gått till attack mot Elite Hotel Mimer – två gånger om.

Den ikoniske komikern John Cleese, 82, är ute på turné med sin föreställning ”Last time to see me before I die” och har just nu vägarna förbi Umeå.

Men britten är inte helt såld på Sverige. Framförallt har han en del att säga om sitt hotell.

”Elite Hotel Mimer i Sverige bekräftar den allmänna regeln att moderna hotell spenderar så mycket på design att de inte har några pengar kvar till att lära upp sin personal. Så de förser en med en liten kaffemaskin, men glömmer att ställa fram koppar, skedar, mjölk eller grädde. Det är ’minimalistiskt’”, skriver han på Twitter.

Dåligt med ögonkontakt

Dagen därpå blev han återigen på dåligt humör vid frukostbuffén.

”Jag har kollat på serveringspersonalen på Elite Hotel Mimer under frukosten den här morgonen, och jag undrar om undvikandet av ögonkontakt beror på att Skandinavien är så extremt introvert, eller om det är en order från ledningen att undvika förbrödring”.

John Cleese har ironiskt nog en del erfarenhet av att driva hotell – i den fiktiva världen. En av hans mest kända roller är som den inkompetente hotellmanagern Basil Fawlty i ”Pang i bygget”, som sändes mellan 1975 och 1979.

Aftonbladet har varit i kontakt med Elite Hotel Mimer som inte vill kommentera kritiken.