Abba hyllades i SVT: ”Tack för musiken!”

Kungen och ”Dancing queen” i publiken

Publicerad 2024-04-06

Exakt 50 år har gått sedan Abba vann Eurovision med ”Waterloo”.

Under lördagskvällen hyllades stjärnorna under en konsert i SVT.

Aftonbladets läsare delade med sig av sina bästa Abba-ögonblick och chattade under hela konserten.

Abba firar 50 år sedan genombrottet med "Waterloo". Foto: Kenneth Thorén Vilken konsert! Stort tack för att ni hängde med mig här i chatten. Och sist men inte minst – thank you for the music Abba!



6 april 22.05 DELA Storslagen hyllning till ABBA Men möjligen "förstördes" vissa låtar, ingen artist dömd. Den bästa var Molly Sanden.... Kanske man ochså skulle/kunde man ha haft fler "större" artister....Måns Z , Zara L, Per G... Men fin hyllning/ B bjorn.o.bjorn



6 april 22.05 DELA Jättebra💃🏼💃🏼💃🏼👍🏻 gunilla_anestedt



6 april 22.05 DELA Underbart! Sjungit med hela kvällen 🗣️.Hade dom flesta skivorna och drömde om att vara Anni-Frid 😍 Mari Ljunghorn



6 april 22.05 DELA Njutit i 2 timmar. Så bra. Håkan

På lördagen har det gått på dagen 50 år sedan Abba kammade hem sin historiska vinst med “Waterloo” i Brighton – och bandet banade vägen för den svenska musikbranschen.

Detta firades med hyllningskonserten ”En fest för Abba” i SVT.

Anna Mailer, från Töreboda, gjorde rätt i att förvänta sig en ordentlig festkväll, som även innehöll tillbakablickar från musikgruppens aktiva år.

– De är ju fantastiska. Det är jättemycket minnen, jag växte upp med dem. Jag är ett stort fan, säger Anna Mailer som kvällen till ära bar en kopia av Agnetha Fältskogs ikoniska blå kattklänning.

expand-left helskärm Alla artister tackar publiken under SVT:s hyllning till Abba på Cirkus i Stockholm.

Kunglig publik

Sonen Carl Mailer, som bor i Stockholm, skämtar om att han blivit medtvingad. Samtidigt tycker han att det är kul att så många olika åldrar har samlats i publiken – en publik som även bestod av kung Carl Gustaf och drottning Silvia.

En kavalkad av Abba-låtar – allt från gamla godingar som ”Lay all your love on me” och ”Gimme! Gimme! Gimme! ” till ”I still have faith in you” från albumet Voyage från 2021 – tolkades av en rad artister som Molly Sandén, Seinabo Sey, Christer Sjögren och Albin Lee Meldau.

expand-left helskärm Kung Carl Gustaf och drottning Silvia i publiken under SVT:s hyllning till Abba på Cirkus i Stockholm.

”Inte tufft”

Soundtrack of Our Lives framförde ”Summer night city”. Sångaren Ebbot Lundberg erkänner att han inte var något stort fan av Abba i början – han minns väl när ”Ring ring” släpptes 1973.

– Jag var inget stort fan då, det var inte tufft. Alla tjejer stod med hopprep och lekte Abba, det gjorde alla, säger han.

Efter det har känslorna för gruppen förändrats.

– Jag är fascinerad av deras konstellation. De är i två läger någonstans, som har funkat mycket längre än alla andra på något sätt. Det är en komplettering som är lite fantastisk.

expand-left helskärm Albin Lee Meldau var en av de många artister som på lördagen tolkade Abba. Han uppträdde med "The winner takes it all".