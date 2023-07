Britney Spears släpper sina memoarer i oktober: ”Gått i mycket terapi”

Kommer handla om frihet, moderskap, överlevnad

Uppdaterad 07:27 | Publicerad 2023-07-11 21:17

Under tretton år levde hon under sin pappas förmyndarskap.

Nu ska Britney Spears själv berätta om sitt liv i sin kommande bok “The woman in me”.

– Jag har jobbat röven av mig för den här boken, säger hon på Instagram.

Världsstjärnan Britney Spears, 40, kommer att släppa sin memoar "The woman in me" den 24 oktober.

– Jag har jobbat röven av mig för den här boken. Jag har gått i mycket terapi för att få klart den här boken, så det är bäst att ni gillar den, säger Britney i ett inlägg på Instagram och fortsätter:

– Men om ni inte gillar den så är det också okej.

I slutet av oktober kommer Britney Spears memoarer "The woman in me". 1 / 2 Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Avtalet: 160 miljoner kronor

Boken, som heter “The woman in me”, följer sångerskans liv från barndomen, genom framgångarna i barnprogrammet ”The Mickey Mouse club” och solokarriären och tar också upp teman som frihet, moderskap, överlevnad och tro.

Bokkontrakt blev rekordstort när det till slut landade på 15 miljoner dollar, omkring 160 miljoner svenska kronor, efter ett budkrig som startade bara månader efter att förmyndarskapet som Britney Spears levt under tog slut i november 2021.

helskärm Britney Spears berättar om boken “The woman in me”.

Levde under pappans förmyndarskap

Under tretton år innan dess hade sångerskan levt under sin pappa Jamie Spears förmyndarskap, men efter att hon själv talat ut i rätten beslutade en domstol i Los Angeles att upplösa det.

Britney Spears slog igenom ordentligt 1998 med megahiten ”... Baby one more time”, skriven av svenske Max Martin. Hon har sedan dess släppt totalt nio studioalbum och varit en av världens största popstjärnor. Det senaste albumet, ”Glory”, kom 2016.