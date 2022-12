Skådespelaren Helen Slayton-Hughes är död

Spelade Ethel Beavers i ”Parks and recreation”

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Skådespelaren Helen Slayton-Hughes är död.

Det rapporterar TMZ.

Hon blev 92 år gammal.

Det var under torsdagen som Helen Slayton-Hughes familj meddelade att skådespelaren är död, skriver TMZ.

”Helen gick bort inatt. Hennes smärta har gått över men hennes tuffa själ lever vidare. Tack för all kärlek och för att ni har stöttat hennes arbete.”

Helen Slayton-Hughes dödsorsak är ännu inte fastställd. Hon blev 92 år gammal.

En av hennes senaste roller var som stenografen Ethel Beavers i den amerikanska komediserien ”Parks and recreation”. Där spelade hon mot bland andra Amy Poehler, Chris Pratt och Aubrey Plaza.

Men Helen Slayton-Hughes karriär i nöjesbranschen sträcker sig årtionden tillbaka. Under hennes verksamma tid dök hon upp i serier som ”NYPD Blue”, ”Malcolm in the middle”, ”Arrested development”, ”My name is Earl”, ”Desperate housewives” och ”New girl”.