Känd svensk artist åtalad för bokföringsbrott

Anser sig vara oskyldig

Publicerad 2024-03-11

En känd svensk artist har åtalats för bokföringsbrott.

Misstankarna gäller 393 felaktiga transaktioner på nära en miljon kronor.

En känd svensk artist i 50-årsåldern har åtalats misstänkt för bokföringsbrott i ett bolag han suttit i styrelsen för.

Artisten står åtalad tillsammans med en tidigare kollega i bolaget.

Åtalet mot artisten gäller 393 transaktioner som inte har bokförts i ett musik- och produktionsbolag. Det handlar om in- och utbetalningar på närmare en miljon kronor under år 2021. Bolaget gick i konkurs under förra året.

Ärendet drivs av en åklagare på Ekobrottsmyndigheten.

Aftonbladet har varit i kontakt med artisten som anser sig vara oskyldig till brott.